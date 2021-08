Afghanistan : l'armée appelle les habitants de Lashkar Gah, où 40 civils ont été tués, à évacuer la ville pour en chasser les talibans

L'armée afghane a appelé mardi 3 août les habitants de Lashkar Gah, dans le sud de l'Afghanistan, à évacuer la ville, théâtre de combats urbains, en vue d'une opération visant à en déloger les talibans. "Nous vous demandons de quitter vos maisons dès que possible. Nous allons affronter" les talibans et "les combattre durement", a annoncé le général Sami Sadat, plus haut gradé de l'armée dans le Sud afghan, dans un message audio qu'il a demandé aux médias de diffuser.

"Nous ne laisserons pas un seul taliban en vie (...) Partez dès que possible afin que nous puissions entamer notre opération", a-t-il ajouté. Plus tôt mardi, la Mission de l'ONU en Afghanistan avait exprimé dans un tweet "sa profonde inquiétude pour les civils afghans à Lashkar Gah, où les combats s'intensifient", appelant à "la cessation immédiate des combats dans les zones urbaines". Elle avait indiqué que les civils étaient particulièrement victimes de l'offensive au sol des talibans et des bombardements de l'armée afghane, précisant que 40 civils avaient été tués et 118 blessés ces dernières 24 heures au cours des combats dans Lashkar Gah, ville de 200 000 habitants.

Vive offense des talibans

La Mission de l'ONU appelle les deux camps à "faire plus pour protéger les civils ou les conséquences seront catastrophiques". Un habitant de Lashkar Gah ayant requis l'anonymat décrit l'AFP une ville où "il n'y a plus d'électricité, plus de nourriture, (où) les magasins sont fermés", et où les belligérants s'affrontent "rue par rue" et que l'aviation afghane "bombarde presque chaque minute". "C'est le 4e jour d'intenses combats à l'intérieur de la ville, explique-t-il, ajoutant: certains habitants ont déjà quitté la ville (...) mais beaucoup de gens sont toujours coincés". "Les hôpitaux sont débordés même si la plupart des gens n'osent pas y emmener leurs proches dans un véhicule privé, de peur d'être tués par les talibans ou bombardés par le gouvernement", poursuit-il.

Les talibans mènent depuis trois mois une offensive tous azimuts au cours de laquelle ils se sont emparés de vastes territoires ruraux. Les forces afghanes qui n'ont jusque-là offert qu'une faible résistance, ne contrôlent plus pour l'essentiel que les capitales provinciales. Les insurgés ont récemment resserré leur étau sur trois d'entre elles : Lashkar Gah, mais aussi Kandahar et Hérat, deuxième et troisième ville du pays.