Afghanistan : l'amertume des familles de soldats français

Au cimetière militaire de Perpignan (Pyrénées-Orientales), un hommage d'une trentaine de personnes a été rendu mercredi 18 août à Rodolphe Penon, soldat tué en Afghanistan. Les souvenirs douloureux refont surface. En voyant Kaboul tomber dans les mains des talibans, sa sœur est dans l'incompréhension. "Mon frère a donné sa vie là-bas, et à l'heure d'aujourd'hui je me demande pourquoi on les a envoyés là-bas, pourquoi il est mort et pourquoi on laisse cette terre aux talibans", confie Magali Tejedor.

89 soldats français tués en Afghanistan

Il y a 13 ans jour pour jour, Rodolphe Penon était pris dans une embuscade de Talibans avec neuf autres légionnaires, dans la vallée d'Uzbin, en Afghanistan. Une attaque dans laquelle Jean-François Buil a aussi perdu son fils. Le retour au pouvoir des talibans lui laisse un gout amer. "Je suis en colère parce qu'en fin de compte, 20 ans après on revient comme il y a 20 ans. Il y a tous ces soldats, 3 500 soldats qui sont décédés entre Américains, l'Otan, dont 90 Français. Moi je confirme, ils sont décédés pour rien", déplore ce dernier. Au total, 89 soldats français ont été tués en Afghanistan, d'où la France s'est retirée en 2014.