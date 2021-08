Afghanistan : Kaboul meurtrie au lendemain d'une double attaque terroriste qui a fait au moins 85 morts

Jeudi 26 août, en fin d'après-midi, deux attaques terroristes ont frappé la foule qui s'était massée devant l'aéroport de Kaboul, en Afghanistan. Vendredi matin, des Afghans cherchent leurs proches devant les hôpitaux. "Un de mes frères était à l'aéroport, il voulait prendre un vol pour l'étranger, malheureusement, il a disparu après les deux explosions consécutives", raconte un Afghan. Ces deux attaques suicides, selon les renseignements américains, ont fait au moins 85 morts, dont 13 militaires américains.



La branche afghane de l'EI a revendiqué les attaques



Kaboul, déjà sonnée par l'arrivée des talibans, doit affronter la terreur de l'Etat islamique, qui a revendiqué la double attaque. Daesh et les talibans se livrent une bataille féroce pour le monopole du jihad. Le retrait des troupes américaines tourne au cauchemar. "Ceux qui ont commandité cette attaque (...) nous ne pardonnerons pas, nous n'oublierons pas, nous vous pourchasserons et vous ferons payer", a promis le président américain Joe Biden, vendredi.



D'autres attentats pourraient avoir lieu dans les jours à venir, et malgré le chaos, la foule se pressait de nouveau près de l'aéroport, au lendemain matin. Les évacuations se poursuivent en effet dans un climat d'extrême tension. Il devait s'agir officiellement du dernier jour d'opération pour la France. "La France a indiqué que les rotations ne devaient pas cesser aujourd'hui, comme prévu, mais étaient prolongées de 24 heures, mais dans les faits, on ne voit plus aucun avion dans le ciel", témoigne Cyril Payen, correspondant à Kaboul pour France 24.