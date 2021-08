Afghanistan : "Il faut pouvoir accueillir les personnes qui fuient les persécutions des talibans", affirme Julien Bayou

"Il faut pouvoir accueillir les personnes qui fuient les persécutions des talibans. C'est la convention de Genève, c'est le droit d'asile", a réagi lundi 23 août sur franceinfo Julien Bayou, secrétaire national EELV, alors que Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France, a déclaré ne pas être pour un "accueil inconditionnel de tous les Afghans en France".

"La France a été longtemps terre d'accueil pour les exilés et tant Emmanuel Macron que Valérie Pécresse tournent le dos à la fonction et à ces valeurs républicaines. Je m'inquiète que la France puisse reconnaître ce régime" des talibans. "On sait que loin des caméras, loin de Kaboul, les talibans s'en prennent déjà aux fillettes. Il faut organiser au niveau européen une réponse humanitaire, il faut pouvoir proposer aux pays voisins, notamment le Tadjikistan, des corridors humanitaires."

Les Afghans "vont d'abord se réfugier dans les villages ou faire une immigration forcée au Tadjikistan ou en Ouzbékistan."

"Certains arriveront dans trois semaines, dans trois mois aux portes de l'Europe. Si on ne répond pas on sait qu'à nouveau la Grèce, l'Italie, seront laissées seuls pour accueillir cette population qui fuit et n'a pas d'autres endroits." Julien Bayou, secrétaire national EELV franceinfo

"Ces personnes fuient l'horreur et iront massivement dans les pays voisins mais une fraction, c'est évident, c'est normal, arrivera en Europe. L'enjeu est d'organiser l'accueil. Cette immigration peut être une richesse pour l'Europe à condition de l'organiser", a insisté Julien Bayou.