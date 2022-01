Afghanistan : des citoyens résistent malgré la surveillance des talibans

À nouveau au pouvoir depuis août 2021, les talibans essayent de renvoyer une image plus modérée à l’international. Une tâche ardue alors que la charia régit déjà le quotidien de la population.

Depuis le retour des talibans au pouvoir en août dernier, la charia vient rythmer le quotidien des afghans. Mais s’ils veulent récupérer - entre autres - les aides internationales, le régime taliban tente de renvoyer une image plus modérée. Dans un magasin de textile situé à Herat, un commerçant a été obligé de sectionner les têtes de ses mannequins d'exposition féminins, après un ordre donné du groupe radical. "Les talibans nous ont dit que ces têtes étaient contraires à la charia. C'est un peu comme lorsqu'ils faisaient exploser les têtes de Bouddha. Donc j'ai été obligé de les enlever", témoigne-t-il. Selon leur lecture stricte des écrits religieux, la représentation de figures humaines est proscrite.

"Ils interdiront encore plus de choses aux femmes"

D'autres commerçants ne cèdent pas à la pression et refusent de découper les têtes de leurs mannequins d'exposition. Faiea Amini, l'un d'entre eux, n'a pas encore été importuné par les talibans, mais ne dissimule pas sa crainte. "Tout ça, ce n'est que le début. Là il s'agit de couper des têtes de mannequins, mais ils iront plus loin. Demain vous verrez, ils interdiront encore plus de choses aux femmes. Ils feront exactement comme il y a vingt ans quand ils étaient au pouvoir", s'indigne-t-il. Pendant ce temps, les talibans veillent au grain.