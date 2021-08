Afghanistan : d'où provient l'argent des talibans ?

80 000 hommes ont suffi à faire tomber un pays : il n'a en effet fallu que quelques semaines aux talibans pour prendre l'Afghanistan. Comment le groupe a-t-il financé 20 ans de guérilla dans l'ombre ? Première ressource : la drogue. Depuis l'arrivée des Américains, les champs de pavots fleurissent à nouveau dans le pays. 84% de la production mondiale d'opiacés, dont l'héroïne, provient d'Afghanistan. "À partir de 2014, les talibans s'emparent de parts de plus en plus importantes des campagnes. En faisant cela, ils prennent le contrôle des laboratoires. Là, ils commencent à avoir accès à la partie la plus lucrative du trafic de drogue", analyse Adam Baczko, chercheur à Sciences Po Seri.

Checkpoints et soutiens étrangers

Les talibans ont également imposé sur les routes des taxes illégales, en plus de celles du gouvernement. Les entreprises, les commerces, sont eux aussi soumis à l'extorsion. Enfin, le parti a bénéficié de soutiens étrangers, notamment en provenance de partis politiques pakistanais et de riches donateurs privés de pays du Golfe. Cet argent suffira-t-il à gouverner le pays ? L'aide internationale, 42% du PIB, vient d'être gelée. Les réserves de la Banque centrale afghane, 9 milliards d'euros basés aux Etats-Unis, sont désormais bloquées.

Les talibans comptent aujourd'hui sur les postes douaniers. Les trois plus importants du pays peuvent représenter jusqu'à 215 millions d'euros chacun par mois. Insuffisant, selon les experts. "Avec quelques centaines de millions de dollars, les talibans menaient une guérilla qui a réussi, ils doivent maintenant assumer une structure d'État. Ce n'est pas du tout le même type de ressources dont vous avez besoin", explique Gilles Dorronsoro, professeur à Sciences Po et Paris 1, spécialiste de l'Afghanistan. Les talibans pourraient désormais se tourner vers la Chine ou la Russie.

Parmi Nos Sources :

