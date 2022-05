Afghanistan : comment réagissent les femmes à l'obligation de la burqa ?

"C'est un véritable coup de massue pour les femmes afghanes, d'autant qu'ici à Hérat, elles ont appris il y a quelques jours qu'elles n'avaient plus le droit de conduire", indique la journaliste Sonia Ghezali, correspondante France 24, en duplex d'Hérat (Afghanistan), samedi 7 mai, où les talibans demandent aux femmes de porter le voile intégral. "On a rencontré ce matin deux jeunes lycéennes qui ne vont plus à l'école depuis huit mois parce que cela leur est interdit par les talibans. Elles nous ont dit que leurs rêves étaient brisés, qu'elles ne voyaient plus aucun avenir", poursuit la journaliste.

Les talibans montrent leur vrai visage

Dans les rues, depuis plusieurs mois, les femmes portent des masques après avoir croisé des talibans qui les ont menacées. "Elles nous disent, toutes ces femmes, que finalement les talibans n'ont pas changé, qu'ils sont les mêmes qu'il y a 21 ans lorsqu'ils dirigeaient le pays et qu'ils montrent aujourd'hui leur vrai visage au monde", conclut Sonia Ghezali.