Afghanistan : l'Etat islamique revendique l'attaque d'un centre culturel chiite à Kaboul

Les attentats islamistes continuent d'endeuiller l'Afghanistan. Au moins quarante personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans un attentat contre un centre culturel chiite jeudi 28 décembre à Kaboul, où les attentats se multiplient, a indiqué le ministère de l'Intérieur.

Le groupe Etat islamique (EI) a revendiqué l'attentat, a rapporté son agence de propagande Amaq. Les jihadistes disent avoir eu recours à trois bombes dont les explosions ont été suivies par une attaque suicide, selon l'agence.

De leur côté, les talibans ont rapidement affirmé qu'ils n'étaient pour rien dans l'attentat de jeudi qui a aussi frappé l'Afghan voice agency, un média situé à proximité."La cible de l'attaque était le centre culturel Tabayan. Une cérémonie s'y tenait à l'occasion du 38e anniversaire de l'invasion soviétique en Afghanistan quand une explosion s'est produite", a déclaré le porte-parole adjoint du ministère de l'Intérieur.

Cette explosion a été suivie de deux autres, de moindre importance, qui n'ont pas fait de victimes, a-t-il ajouté."Nous avons quarante morts, trente blessés, et ce n'est pas le bilan final, qui peut encore monter", a poursuivi le porte-parole.Le ministre délégué à la Santé a fait état sur la chaîne de télévision Tolo de "35 martyrs et de 20 autres blessés", "tous des civils" tués par les "brûlures" causées par l'attentat.

Kabul blast: What we know

Attack targets Shia minority at cultural centre

40 killed, dozens wounded

Women, children among dead

President: 'Crime against humanity'

Afghans rush to hospital to donate blood