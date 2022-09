Afghanistan : au moins 19 morts dans un attentat contre un centre de formation à Kaboul

Une explosion en pleine préparation d'examens. Au moins 19 personnes ont été tuées dans un attentat suicide, vendredi 30 septembre, contre un centre de formation pour étudiants de Kaboul. Il a été commis dans un quartier où vit la communauté minoritaire hazara, théâtre d'attaques parmi les plus meurtrières commises ces dernières années en Afghanistan.

"Les étudiants se préparaient à un examen lorsqu'un kamikaze s'est fait exploser dans ce centre éducatif. Malheureusement, 19 personnes sont décédées et 27 autres ont été blessées", a déclaré Khalid Zadran, porte-parole de la police. Ce centre de formation prépare des étudiants, âgés de 18 ans et plus, à leurs examens d'entrée à l'université. La plupart des victimes transportées dans les hôpitaux sont des femmes, a constaté un journaliste de l'AFP.

Un quartier visé par une branche de l'Etat islamique

Cet attentat qui vise une nouvelle fois le monde de l'éducation s'est produit dans le quartier de Dasht-e-Barchi, dans l'ouest de Kaboul, une zone à prédominance musulmane chiite où vit la communauté minoritaire hazara. Des vidéos postées sur les médias sociaux et des photos publiées par les médias locaux montrent des victimes ensanglantées transportées depuis les lieux de l'explosion.

Dasht-e-Barchi a été lourdement frappé ces dernières années et depuis le retour au pouvoir des talibans en 2021 par plusieurs attaques revendiquées par l'EI-K, la branche régionale du groupe jihadiste Etat islamique, qui considère les hazaras comme hérétiques.