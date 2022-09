A l'ONU, des dizaines de pays appellent à lutter "d'urgence" contre l'insécurité alimentaire

Ces pays s'engagent notamment à augmenter leur aide financière aux organismes humanitaires et à ne pas mettre en place de restrictions aux marchés alimentaires et à ceux des engrais.

Des dizaines de dirigeants ont appelé, mardi 20 septembre, à redoubler d'efforts pour lutter contre l'insécurité alimentaire dans le monde, exacerbée par une convergence de crises, l'invasion russe de l'Ukraine et le manque d'engrais. Dans une déclaration commune publiée à l'issue d'une rencontre ministérielle en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, les Etats-Unis, l'Union européenne, l'Union africaine, la Colombie, le Nigeria et l'Indonésie affirment leur "engagement à agir avec urgence, ampleur et de concert pour répondre aux besoins alimentaires urgents de centaines de millions de personnes à travers le monde".

Ces pays s'engagent notamment à augmenter leur aide financière aux organismes humanitaires et à ne pas mettre en place de restrictions aux marchés alimentaires et des engrais, dont ils veulent accroître la production. Cette réunion intervenait dans le sillage du G7, au cours duquel les grandes puissances avaient promis de consacrer près de 5 milliards de dollars pour lutter contre l'insécurité alimentaire.

La Russie mise en cause

Parmi les facteurs de crise, la pandémie de Covid-19 qui a perturbé les circuits de distribution, le changement climatique et la guerre en Ukraine, les responsables accusant mardi la Russie d'avoir mis la sécurité alimentaire en péril. "Il n'y a pas de paix avec la faim et il n'y a pas de lutte contre la faim sans la paix", a résumé le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez. Son homologue allemand, le chancelier Olaf Scholz, a appelé à "agir avec un sentiment d'urgence".

Dans un discours à l'ONU mardi, Emmanuel Macron a annoncé que la France financerait "l'évacuation du blé ukrainien à destination de la Somalie", pays menacé par la famine. Le président américain Joe Biden, qui prendra la parole mercredi, devrait de son côté annoncer une nouvelle aide.