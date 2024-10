Vigilance Météo-France : alertes rouges, orange et jaunes sur 38 départements ce jeudi 10 octobre

Ce contenu est généré automatiquement à partir des données de notre partenaire Foreca

Aujourd'hui, l'Île-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté, les Pays de la Loire, la Lorraine, les Savoie, les Alpes-Maritimes, les Deux-Sèvres, l'Eure-et-Loir, l'Orne, le Calvados, les Pyrénées-Atlantiques, l'Aisne, les Alpes-de-Haute-Provence, les Ardennes, l'Isère, le Loir-et-Cher, la Marne, le Rhône, l'Eure et le Nord font l'objet de plusieurs alertes. Les données météo qui suivent ont été actualisées ce 10 octobre à 01h01.





Alerte de niveau rouge

Alerte de niveau orange

Alertes de niveau jaune

Quelle est la conduite à suivre si mon département est en alerte ?

Il est conseillé d'appliquer ces règles de précaution : tenez-vous informé de l'évolution de la situation auprès des autorités

rejoinez le point le plus haut possible, réfugiez-vous en étage, ou sur le toit en dernier recours

restez chez vous à l'abri

évacuez uniquement sur ordre des autorités en emportant votre kit d'urgence

éloignez-vous des cours d'eau, des points bas et des ponts

n'utilisez pas votre véhicule

Le risque de crues est fort en Seine-et-Marne. Suite aux observations de Météo-France, un niveau de vigilance rouge a été déclenché. Aujourd'hui, les cumuls de précipitations pourront atteindre 6,85 mm par endroits. Le niveau de certains cours d'eau, comme dans ce cas précis la Seine, le Var, la Sèvre Niortaise, la Gueville, le Sanon, la Dives, la Fare, la Suippe et le Rhône par exemple, peut rapidement gonfler. Cette alerte de niveau rouge reste valable jusque ce soir à minuit.Un niveau de vigilance orange a été déclaré par Météo-France en raison de crues attendues dans les Alpes-Maritimes, dans les Deux-Sèvres, en Eure-et-Loir, en Meurthe-et-Moselle, dans l'Orne, dans la Sarthe et en Vendée. Le cumul des pluies affichera localement 0,63 mm. Les habitants de zones habituellement inondables telles que la Seine, le Var, la Sèvre Niortaise, la Morte, la Blette, la Touques, le Dué, le Goujon et le Rhône, sont également appelés à la vigilance en raison du risque de crue et d'inondation. On estime que le niveau orange de cette alerte prendra fin au cours de la soirée à minuit.Les services de Météo-France ont annoncé une vigilance "pluies abondantes" de niveau jaune concernant le Calvados, la Haute-Savoie et les Pyrénées-Atlantiques. Les résidents sont appelés à la prudence à cause du vent, s'accompagnant de précipitations (cumul attendu par endroits : 9,04 mm). Cette alerte jaune sera à prendre en considération jusqu'en début d'après-midi à 16h00.Météo-France annonce un niveau de vigilance jaune pour l'Île-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté, les Pays de la Loire, la Lorraine, l'Aisne, les Alpes-de-Haute-Provence, les Ardennes, l'Isère, le Loir-et-Cher, la Marne, le Rhône, la Savoie, l'Eure ainsi que le Nord en raison de crues. Des pluies (2,89 mm) sont prévues localement. Les résidents à proximité de la Seine, la Roya, la Sèvre Niortaise, la Vinette, le ruisseau l'Aroffe, la Touques, l'Erve, l'Hurtaut et le Rhône sont invités à la vigilance en raison du risque d'inondation. La fin de cette alerte jaune est prévue en fin de soirée à minuit.N'hésitez pas à contacter les autorités compétentes dans le cas d'une alerte et à écouter leurs recommandations pour votre sécurité.Consultez les alertes vigilance météo en détail avec notre carte en temps réel.