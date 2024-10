Vigilance Météo-France : alertes orange et jaunes sur 42 départements ce mardi 8 octobre

Ce contenu est généré automatiquement à partir des données de notre partenaire Foreca

La prudence s'impose aujourd'hui pour la moitié Est, les côtes normandes et bretonnes, les Deux-Sèvres, la Charente-Maritime ainsi que la Vendée. En effet, on y attend des pluies abondantes, des orages et des crues. Ce bulletin se sert de relevés météo actualisés le 7 octobre à 14h06.





Alerte de niveau orange

Alertes de niveau jaune

Alerte météo : connaissez-vous la conduite à suivre ?

Il est conseillé de : s'abriter dans un bâtiment en dur

rester chez soi à l'abri si la situation l'exige

en cas de doute, se réfugier, jusqu'à l'annonce d'une amélioration, dans un endroit plus sûr

dans une zone sensible aux crues torrentielles, prendre toutes les précautions nécessaires à la sauvegarde de ses biens face à la montée des eaux

prévoir des moyens d'éclairage de secours et une réserve d'eau potable

signaler sans attendre les départs de feux

Les services de Météo-France ont annoncé une vigilance "pluies abondantes" de niveau orange concernant l'Ain, les Hautes-Alpes, le Jura et les Alpes-Maritimes. Les résidents sont appelés à la vigilance à cause du vent, s'accompagnant de fortes pluies (cumul attendu localement : 44,91 mm).En outre, le risque d'orages est fort sur les côtes normandes et bretonnes, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans l'Ain, dans les Deux-Sèvres, en Charente-Maritime et en Vendée. Suite aux observations de Météo-France, un niveau de vigilance jaune a été déclaré. Aujourd'hui, les cumuls de précipitations pourront atteindre 7,28 mm par endroits, et le vent sera très fort, en témoigneront des rafales pouvant atteindre 76 km/h. Des passages de grêle et une certaine activité électrique peuvent aussi accompagner ces orages.De plus, un niveau de vigilance jaune a été annoncé par Météo-France en raison de pluies abondantes prévues du Jura jusqu'à la Côte d'Azur, dans le Vaucluse, dans les Bouches-du-Rhône, en Côte-d'Or, dans la Drôme, en Haute-Marne et en Moselle. Des vents forts sont prévus, pouvant atteindre 71 km/h. Le cumul des pluies affichera localement 22,64 mm.Météo-France annonce un niveau de vigilance jaune pour les Cévennes, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, la Haute-Loire, la Haute-Saône, l'Isère, la Loire, la Meurthe-et-Moselle, le Rhône, la Saône-et-Loire, les Vosges, le Gard et l'Hérault en raison de crues. Des précipitations (2,86 mm) sont attendues par endroits. Les résidents à proximité du Var, le Lavézon, l'Orb, la Dhuys, la Moselle et la Meuse sont invités à la prudence en raison du risque d'inondation.Un retour à la normale des conditions météo est prévu en fin de soirée à minuit.Pensez à consulter les autorités compétentes en cas d'alerte et à écouter leurs conseils pour votre sécurité.Consultez les alertes vigilance météo en détail avec notre carte en temps réel.