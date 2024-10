Vigilance Météo-France : alertes orange et jaunes sur 33 départements ce mercredi 16 octobre

Ce contenu est généré automatiquement à partir des données de notre partenaire Foreca

Aujourd'hui, l'Occitanie, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'Aquitaine, le Limousin, l'Ardèche, l'Aisne, les Ardennes, l'Eure-et-Loir, la Marne, l'Oise, le Rhône, la Sarthe, l'Eure et le Finistère font l'objet de plusieurs alertes. Les données météo suivantes ont été actualisées ce 16 octobre à 02h40.





Il est recommandé de : installer impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments

s'abriter dans un bâtiment en dur

en cas de danger sur la route, stationner en sécurité et ne pas quitter son véhicule

dans une zone sensible aux crues torrentielles, prendre toutes les précautions nécessaires à la sauvegarde de ses biens face à la montée des eaux

ranger ou fixer les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d'être endommagés

en camping, vérifier qu'aucun danger ne vous menace en cas de très fortes rafales de vent ou d'inondations soudaines

Le risque d'orages entrainant de fortes pluies est fort sur la Côte d'Azur, dans le Gard ainsi qu'en Lozère. Suite aux observations de Météo-France, un niveau de vigilance orange a été déclaré. Aujourd'hui, les cumuls de pluies pourront atteindre 5,41 mm localement, et le vent sera très fort.De plus, Météo-France alerte sur l'épisode de vents violents annoncé en Ariège, en Aveyron, en Haute-Garonne et dans le Tarn du fait des conditions mauvaises. Des vents violents atteignant 78 km/h souffleront en bourrasques dans l'après-midi.En outre, un niveau de vigilance jaune a été annoncé par Météo-France en raison d'orages attendus dans le Limousin, sur la Côte d'Azur, dans les Alpes-de-Haute-Provence, en Dordogne, dans le Gers, dans le Lot, dans le Lot-et-Garonne, dans le Tarn-et-Garonne, dans l'Hérault ainsi que dans les Landes. Des vents très forts sont prévus, pouvant égaler 75 km/h. Le cumul des précipitations affichera par endroits 3,16 mm, en plus d'un risque de forte activité électrique et de chute de grêlons.De surcroît, les services de Météo-France ont déclaré une vigilance "pluies abondantes" de niveau jaune concernant la Provence-Alpes-Côte d'Azur, les Cévennes et l'Hérault. Les résidents sont appelés à la prudence à cause du vent, s'accompagnant de pluies (cumul attendu localement : 5,64 mm).Météo-France annonce un niveau de vigilance jaune pour les Cévennes, la Côte d'Argent, l'Hérault, l'Aisne, les Ardennes, l'Eure-et-Loir, la Marne, l'Oise, le Rhône, la Sarthe, l'Eure, le Finistère ainsi que le Gard en raison de crues. Des précipitations (4,57 mm) sont prévues par endroits. Les résidents à proximité de l'Orb, l'Adour, la Nègue, la rivière Escaut, la Loire, la rivière Berthelot, le Dué, la Seine et l'Aulne sont invités à la vigilance en raison du risque d'inondation.Les alertes en cours ce jour s'arrêteront ce soir à minuit.Tenez-vous fréquemment au fait de la progression de la situation et veillez aux règles de sécurité émises par les pouvoirs publics.Consultez les alertes vigilance météo en détail avec notre carte en temps réel.