Vigilance Météo-France : alertes jaunes sur 8 départements ce mardi 26 novembre

La Basse-Normandie, le Finistère, la Haute-Savoie, l'Ardèche, le Gard et le Pas-de-Calais sont concernés par les alertes transmises dans le dernier bulletin Météo-France. Voici l'état des vigilances météo à 05h00 ce 26 novembre.



Des risques d'orages dans un département

Un niveau de vigilance jaune a été déclaré par Météo-France en raison d'orages attendus dans le Finistère. Des vents forts sont prévus, pouvant égaler 68 km/h. Le cumul des pluies affichera localement 19,35 mm, en plus d'un risque de forte activité électrique et de chute de grêlons.



Un département en alerte avalanches

De plus, le manteau neigeux sera très instable en Haute-Savoie. La neige sera humide, fraîche, et des coulées spontanées pourront avoir lieu. Dans le même temps, des évolutions de températures et de météo pourraient accélérer la fonte de la neige, et les cours d'eau alentour pourraient réagir en aval, induisant d'éventuelles crues.



Une alerte crues dans 6 départements

De surcroît, les services de Météo-France ont annoncé une vigilance "crues" de niveau jaune concernant la Basse-Normandie, l'Ardèche, le Gard ainsi que le Pas-de-Calais. Les résidents sont appelés à la prudence à cause du vent, s'accompagnant de précipitations (cumul attendu localement : 0,17 mm). Les personnes vivant près de zones habituellement inondables, notamment l'Eyrieux, l'Orne, le Rhône et le fleuve Aa, devront également rester vigilantes.



Les différentes alertes météo en cours aujourd'hui dans le pays ont une date et une heure de fin similaires, à savoir ce soir à minuit.

Quelle est la conduite à tenir pendant la durée des alertes ?

Des consignes de prudence sont à prendre en compte : prévoir des moyens d'éclairage de secours et une réserve d'eau potable

se tenir informé de l'évolution de la situation

s'abriter dans un bâtiment en dur

ne pas utiliser son véhicule

rester chez soi à l'abri si la situation l'exige

en cas de doute, se réfugier, jusqu'à l'annonce d'une amélioration, dans un endroit plus sûr

Tenez-vous régulièrement au fait de la progression de la situation et soyez attentif aux règles de sécurité diffusées par les pouvoirs publics.Consultez les alertes vigilance météo en détail avec notre carte en temps réel.