Vigilance Météo-France : alertes jaunes sur 5 départements ce vendredi 29 novembre

La vigilance s'impose aujourd'hui pour l'Eure, l'Eure-et-Loir, le Doubs, le Jura et le Territoire de Belfort. En effet, on y prévoit des crues et des chutes de neige. Les données météo suivantes ont été actualisées ce 29 novembre à 05h00.



Des risques de crues dans 2 départements

Les services de Météo-France ont déclaré une vigilance "crues" de niveau jaune concernant l'Eure ainsi que l'Eure-et-Loir. Les résidents sont appelés à la prudence à cause du vent, s'accompagnant de potentielles précipitations. Les personnes vivant près de zones habituellement inondables, comme la Seine, la Rémarde et la rivière Poulain, devront également rester vigilantes. Cette vigilance est valide jusqu'au cours de la soirée à minuit.



Une alerte chutes de neige dans 3 départements

De surcroît, durant la journée, des chutes de neige pourront affecter le Doubs, le Jura ainsi que le Territoire de Belfort. Elles laisseront derrière elles une couche de 0,01 cm localement. Des températures glaciales seront associées à cet épisode de neige, avec un ressenti atteignant parfois -8°C. La fin de cette alerte jaune est fixée dans la matinée à 11h00.





Quelle est la conduite à suivre si mon département est en alerte ?

Il est recommandé de : n'entreprendre aucun déplacement, sauf ceux absolument indispensables

protéger ses canalisations d'eau contre le gel

rester à l'abri chez soi

prévoir des moyens d'éclairage de secours et faire une réserve d'eau potable

immobilisé sur la route, quitter son véhicule uniquement sur ordre des autorités

ne pas utiliser les chauffages à combustion en continu

Tenez-vous fréquemment au courant de la progression de la situation et soyez attentif aux règles de sécurité diffusées par les pouvoirs publics.Consultez les alertes vigilance météo en détail avec notre carte en temps réel.