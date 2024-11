Vigilance Météo-France : alertes jaunes sur 5 départements ce mercredi 27 novembre

Ce contenu est généré automatiquement à partir des données de notre partenaire Foreca

Le Nord-Pas-de-Calais, la Haute-Savoie, l'Eure ainsi que l'Eure-et-Loir sont concernés par les alertes transmises dans le dernier bulletin Météo-France. Voici l'état des vigilances météo à 15h00 le 26 novembre.



Une alerte vents violents dans un département

Météo-France alerte sur l'épisode de vents violents annoncé dans le Nord du fait des conditions mauvaises. Des vents violents affichant 70 km/h souffleront en bourrasques dans l'après-midi. Cette vigilance est valable jusque dans l'après-midi à 18h00.



Des risques d'avalanches dans un département

De surcroît, Météo-France diffuse un avis de vigilance jaune aux avalanches pour la Haute-Savoie. Une potentielle variation du temps et des températures aurait aussi un impact sur les zones en aval. Des inondations pourraient donc les concerner. Cette alerte de niveau jaune reste valable jusque ce soir à minuit.



3 départements en alerte crues

En outre, Météo-France annonce un niveau de vigilance jaune pour l'Eure, l'Eure-et-Loir et le Pas-de-Calais en raison de crues. Des précipitations (4,8 mm) sont prévues localement et le vent soufflera en rafales, enregistrant 76 km/h. Les résidents à proximité de la Seine, la rivière Poulain et le fleuve Aa sont invités à la vigilance en raison du risque d'inondation. On estime que le niveau jaune de cette alerte prendra fin en fin de soirée à minuit.





Quelle est la conduite à tenir pendant la durée des alertes ?

Il est conseillé d'appliquer ces règles de précaution : fermer portes, fenêtres et volets

n'intervenir en aucun cas sur les toitures et ne pas toucher à des fils électriques tombés au sol

installer impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments

ranger ou fixer les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d'être endommagés

prévoir des moyens d'éclairage de secours et une réserve d'eau potable

se tenir informé auprès des autorités

Pour rester en sécurité, suivez les règles données en cas d'alerte et soyez vigilant quant à l'évolution de la situation.Consultez les alertes vigilance météo en détail avec notre carte en temps réel.