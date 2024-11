Vigilance Météo-France : alertes jaunes sur 5 départements ce mardi 26 novembre

Ce contenu est généré automatiquement à partir des données de notre partenaire Foreca

Aujourd'hui, il faudra faire attention dans le Finistère, en Haute-Savoie, dans l'Eure, en Eure-et-Loir et dans le Pas-de-Calais. En effet, plusieurs alertes sont en cours. Ce bulletin se sert de relevés météo actualisés aujourd'hui à 09h01.



Un département en alerte orages

Le risque d'orages est fort dans le Finistère. Suite aux observations de Météo-France, un niveau de vigilance jaune a été mis en place. Aujourd'hui, les cumuls de pluies pourront atteindre 19,35 mm par endroits, et le vent sera fort. Des passages de grêle et une certaine activité électrique peuvent également accompagner ces orages.



Une alerte avalanches dans un département

En outre, le manteau neigeux sera instable en Haute-Savoie, et des avalanches risquent d'avoir lieu. C'est pourquoi Météo-France y a déclaré une alerte jaune. Par ailleurs, de potentiels changements de météo pourraient engendrer des inondations.



Des crues dans 3 départements

De surcroît, un niveau de vigilance jaune a été annoncé par Météo-France en raison de crues prévues dans l'Eure, en Eure-et-Loir et dans le Pas-de-Calais. Le cumul des précipitations affichera par endroits 0,17 mm. Les habitants de zones habituellement inondables comme la Seine, la Vinette et le fleuve Aa, sont également appelés à la prudence en raison du risque de crue et d'inondation.



Un retour à la normale des conditions météo est prévu ce soir à minuit.

Quelle est la conduite à tenir pendant la durée des alertes ?

Il est recommandé de : rester chez soi à l'abri si la situation l'exige

en camping, vérifier qu'aucun danger ne vous menace en cas de très fortes rafales de vent ou d'inondations soudaines

prévoir des moyens d'éclairage de secours et une réserve d'eau potable

n'utiliser son téléphone et ses appareils électriques qu'en cas d'urgence

dans une zone sensible aux crues torrentielles, prendre toutes les précautions nécessaires à la sauvegarde de ses biens face à la montée des eaux

en cas de danger sur la route, stationner en sécurité et ne pas quitter son véhicule

Tenez-vous fréquemment au fait de la progression de la situation et faites attention aux règles de sécurité diffusées par les pouvoirs publics.Consultez les alertes vigilance météo en détail avec notre carte en temps réel.