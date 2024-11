Vigilance Météo-France : alertes jaunes sur 3 départements ce jeudi 28 novembre

Ce contenu est généré automatiquement à partir des données de notre partenaire Foreca

Aujourd'hui, la Haute-Savoie, l'Eure et l'Eure-et-Loir font l'objet de plusieurs alertes. Voici l'état des vigilances météo à 05h00 ce 28 novembre.



Le manteau neigeux sera instable en Haute-Savoie, et des avalanches risquent d'avoir lieu. C'est la raison pour laquelle Météo-France y a déclaré une alerte jaune. De plus, de potentiels changements de météo pourraient engendrer des inondations.



Le risque de crues est fort dans l'Eure et en Eure-et-Loir. Suite aux observations de Météo-France, un niveau de vigilance jaune a été déclenché. Aujourd'hui, les cumuls de précipitations pourront atteindre 0,22 mm par endroits. Le niveau de plusieurs cours d'eau, comme ici la Seine, le Loir et la Maltorne par exemple, peut rapidement gonfler.



Un retour à la normale des conditions météo est prévu au cours de la soirée à minuit.

Les conseils pour bien agir durant une ou plusieurs alertes météo

Il est conseillé de : dans une zone à risque à pied ou en ski, évoluer en douceur, éviter les virages brusques et, si possible, les chutes

rester à l'abri chez soi

prévoir un équipement adéquat, des couvertures et des vivres

ne jamais partir seul et indiquer à des proches l'itinéraire aller-retour et l'heure de retour

prévoir chez soi des moyens d'éclairage de secours et des réserves d'eau potable

emprunter les pentes les moins raides

