Vigilance Météo-France : alertes jaunes sur 3 départements ce jeudi 28 novembre

La Haute-Savoie, l'Eure et l'Eure-et-Loir sont concernées par les alertes communiquées dans le dernier bulletin Météo-France. Les données météo qui suivent ont été mises à jour ce 28 novembre à 05h00.



Météo-France émet un avis de vigilance jaune aux avalanches pour la Haute-Savoie. Une potentielle variation du temps et des températures aurait aussi un impact sur les secteurs en aval. Des inondations pourraient donc les toucher.



Le risque de crues est fort dans l'Eure et en Eure-et-Loir. Suite aux observations de Météo-France, un niveau de vigilance jaune a été déclaré. Aujourd'hui, les cumuls de précipitations pourront atteindre 0,22 mm localement. Le niveau de plusieurs cours d'eau, comme dans le cas présent la Seine, la Gueville et la rivière Poulain entre autres, peut très vite gonfler.



La durée des alertes prévues est semblable d'une région à une autre. Selon Météo-France, elles prendront fin au cours de la soirée à minuit.

Quelle est la conduite à tenir pendant la durée des alertes ?

Il est conseillé de : prévoir un équipement adéquat, des couvertures et des vivres

ne jamais partir seul et indiquer à des proches l'itinéraire aller-retour et l'heure de retour

emprunter les pentes les moins raides

se conformer aux mesures d'interdiction instaurées dans les stations de ski

rester à l'abri chez soi

se tenir informé des conditions météorologiques et des zones dangereuses auprès des autorités

Pour rester en sécurité, respectez les règles données en cas d'alerte et soyez prudent quant à l'évolution de la situation.