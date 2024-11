Vigilance : 72 départements en alerte orange et jaune ce vendredi 22 novembre

Ce contenu est généré automatiquement à partir des données de notre partenaire Foreca

La vigilance s'impose aujourd'hui pour la majorité moitié Nord-Est, le Limousin, les Cévennes, la Dordogne, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, le Cantal, la Haute-Loire ainsi que le Puy-de-Dôme. En effet, on y attend plusieurs phénomènes. Ce bulletin utilise des données météo mises à jour le 21 novembre à 23h24.





Alerte de niveau orange

Alertes de niveau jaune

Les conseils pour bien agir durant une ou plusieurs alertes météo

Il est recommandé de se souvenir de ces consignes de sécurité : se tenir informé auprès des autorités

sur la route, respecter scrupuleusement les déviations et les consignes de circulation

installer les groupes électrogènes à l'extérieur de la maison

prévoir des moyens d'éclairage de secours et faire une réserve d'eau potable

ne toucher en aucun cas à des fils électriques tombés au sol

immobilisé sur la route, quitter son véhicule uniquement sur ordre des autorités

Pour la Normandie, le Cher, le Loir-et-Cher, la Mayenne ainsi que la Sarthe, Météo-France a annoncé une alerte orange chutes de neige qui produira par endroits 3,03 cm de neige. Les températures accompagnant cet épisode de froid glacial seront sous les valeurs de référence pour la saison. On estime que le niveau orange de cette alerte prendra fin cet après-midi à 16h00.En outre, Météo-France a émis un bulletin d'alerte jaune pour le Calvados, la Manche et la Seine-Maritime en raison de vents violents avec des rafales affichant 56 km/h en milieu d'après-midi. La fin de cette alerte jaune est fixée en milieu d'après-midi à 16h00.De plus, un niveau de vigilance jaune a été annoncé par Météo-France en raison d'orages prévus en Normandie. Des vents forts sont prévus, pouvant atteindre 56 km/h. Le cumul des pluies affichera localement 0,08 mm, en plus d'un risque d'intense activité électrique et de chute de grêlons. Cette alerte jaune sera à prendre en compte jusque dans l'après-midi à 16h00.Un risque d'avalanche est indiqué par une alerte jaune pour les Alpes et les Alpes-Maritimes. Le manteau neigeux, instable, risque à tout moment de déclencher coulées et avalanches. À cette alerte s'ajouteront de potentiels changements de temps et de températures pouvant causer des inondations en aval. Restez vigilant. Cette vigilance est valable jusque ce soir à minuit.De surcroît, Météo-France annonce un niveau de vigilance jaune pour les Ardennes, les Deux-Sèvres, la Dordogne, l'Indre-et-Loire, la Meuse, les Vosges, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques ainsi que la Vendée en raison de crues. Des précipitations (0,99 mm) sont attendues localement et le vent soufflera en bourrasques, enregistrant 79 km/h. Les habitants à proximité de la Loire, la Sèvre Niortaise, la Loire et la Vie sont invités à la prudence en raison du risque d'inondation. Cette alerte de niveau jaune reste valable jusqu'en fin de soirée à minuit.Durant la journée, des chutes de neige pourront affecter une bonne partie de la moitié Nord, l'Auvergne-Rhône-Alpes, le Limousin ainsi que la Lozère. Elles laisseront derrière elles une couche de 3,03 cm par endroits. Des températures mordantes seront associées à cet épisode de neige, avec un ressenti atteignant parfois -13°C. On estime que le niveau jaune de cette alerte prendra fin au cours de la soirée à minuit.Vérifiez les services de votre région pour savoir quelles sont les règles de sécurité à respecter là où vous vous trouvez au moment de l'alerte.Consultez les alertes vigilance météo en détail avec notre carte en temps réel.