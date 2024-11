Vigilance : 3 départements en vigilance jaune ce jeudi 28 novembre

Ce contenu est généré automatiquement à partir des données de notre partenaire Foreca

La Haute-Savoie, l'Eure et l'Eure-et-Loir sont impactées par les alertes transmises dans le dernier bulletin Météo-France. Les données météo qui suivent ont été actualisées aujourd'hui à 05h00.



Un risque d'avalanche est indiqué par une alerte jaune pour la Haute-Savoie. Le manteau neigeux, instable, risque à tout moment d'encourager coulées et avalanches. À cette alerte s'ajouteront de potentiels changements de temps et de températures pouvant causer des inondations en aval. Soyez vigilant.



Un niveau de vigilance jaune a été annoncé par Météo-France en raison de crues prévues dans l'Eure et en Eure-et-Loir. Le cumul des pluies affichera localement 0,22 mm. Les habitants de zones habituellement inondables comme la Seine, la Foussarde et la Rhône, sont également appelés à la vigilance en raison du risque de crue et d'inondation.



En ce qui concerne la durée des différentes alertes en cours, elle est relativement la même sur l'ensemble du pays. Celles-ci devraient prendre fin en fin de soirée à minuit.

Mon département est concerné par une alerte. Que dois-je faire ?

Des règles de prudence sont à prendre en compte : si vous habitez ou résidez temporairement en montagne, restez à l'abri chez vous

prévoyez chez vous des moyens d'éclairage de secours et des réserves d'eau potable

veillez à respecter les consignes de sécurité des autorités et des stations de montagne

prenez le matériel de sécurité adéquat et choisissez un itinéraire peu exposé (forêt, basse altitude, pente faible, versant protégé du vent...) si vous êtes obligé de sortir en montagne

conformez-vous aux mesures d'interdiction instaurées dans les stations de ski

tenez-vous informé des conditions météorologiques et des zones dangereuses auprès des autorités

Pour rester en sécurité, respectez les consignes données en cas d'alerte et soyez prudent quant à l'évolution de la situation.