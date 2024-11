Vigilance : 3 départements en vigilance jaune ce jeudi 28 novembre

Ce contenu est généré automatiquement à partir des données de notre partenaire Foreca

La prudence s'impose aujourd'hui pour la Haute-Savoie, l'Eure et l'Eure-et-Loir. En effet, on y attend des avalanches et des crues. Voici l'état des vigilances météo à 05h00 aujourd'hui.



Un risque d'avalanche est signalé par une alerte jaune pour la Haute-Savoie. Le manteau neigeux, instable, risque à tout moment de provoquer coulées et avalanches. À cette alerte s'ajouteront de potentiels changements de temps et de températures pouvant occasionner des inondations en aval. Soyez vigilant.



Les services de Météo-France ont déclaré une vigilance "crues" de niveau jaune concernant l'Eure et l'Eure-et-Loir. Les résidents sont appelés à la vigilance à cause du vent, s'accompagnant de pluies (cumul attendu par endroits : 0,22 mm). Les personnes habitant à côté de zones habituellement inondables, notamment la Seine, l'Yerre et l'Avre, devront aussi rester vigilantes.



La durée des alertes prévues est semblable d'une région à une autre. Selon Météo-France, elles prendront fin en fin de soirée à minuit.

Quelle est la conduite à tenir pendant la durée des alertes ?

Il est conseillé de : prévoir chez soi des moyens d'éclairage de secours et des réserves d'eau potable

rester à l'abri chez soi

prendre le matériel de sécurité adéquat et choisir un itinéraire peu exposé (forêt, basse altitude, pente faible, versant protégé du vent...) si vous êtes obligé de sortir en montagne

se conformer aux mesures d'interdiction instaurées dans les stations de ski

ne pas hésiter à modifier son itinéraire, voire à annuler toute sortie en montagne le temps de l'alerte

prévoir un équipement adéquat, des couvertures et des vivres

N'hésitez pas à contacter les autorités compétentes dans le cas d'une alerte et à écouter leurs recommandations pour votre sécurité.Consultez les alertes vigilance météo en détail avec notre carte en temps réel.