Météo du mercredi 9 octobre par Météo-France : 75 départements en vigilance orange et jaune

Toute la France (sauf les côtes normandes et bretonnes, la Corse, l'Alsace, la Côte d'Améthyste, le Nord, l'Aveyron, le Lot, la Lozère, le Tarn, le Tarn-et-Garonne ainsi que le Var) est impactée par les alertes communiquées dans le dernier bulletin Météo-France. Ce bulletin se sert de données météo mises à jour le 8 octobre à 20h00.





Alertes de niveau orange

Alertes de niveau jaune

Quelle est la conduite à suivre si mon département est en alerte ?

Pour information, durant les alertes en cours, voici les règles de prudence : installez impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments

tenez-vous informé auprès des autorités

restez chez vous à l'abri

rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d'être endommagés

fermez portes, fenêtres et volets

prévoyez des moyens d'éclairage de secours et une réserve d'eau potable

Météo-France a déclaré un niveau de vigilance orange sur la moitié Ouest des Pyrénées, en raison de vents violents avec des rafales affichant 136 km/h en début d'après-midi. Cette alerte de niveau orange reste valable jusque ce soir à 21h00.De surcroît, les services de Météo-France ont annoncé une vigilance "pluies abondantes" de niveau orange concernant l'Île-de-France, les Pays de la Loire, les Ardennes, l'Aube, les Deux-Sèvres, l'Eure-et-Loir, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, le Loiret ainsi que la Marne. Les résidents sont appelés à la plus grande vigilance en raison de vents très forts pouvant atteindre 87 km/h, s'accompagnant de fortes précipitations (cumul attendu localement : 54,25 mm). Cette vigilance est valable jusqu'en fin de soirée à minuit.Le risque de crues est fort en Haute-Saône, en Saône-et-Loire ainsi que dans les Vosges. Suite aux observations de Météo-France, un niveau de vigilance orange a été déclenché. Aujourd'hui, les cumuls de pluies pourront atteindre 5,37 mm par endroits. Le niveau de plusieurs cours d'eau, comme ici la Dhuys, la Meuse, la Sèvre Niortaise, le Rhône, la Seine et le Vidourle par exemple, peut rapidement gonfler. Cette alerte orange sera à prendre en compte jusqu'au cours de la soirée à minuit.Météo-France alerte sur l'épisode de vents violents attendu des Alpes aux Pyrénées, sur la Côte d'Argent, dans l'Aube, en Charente, dans les Deux-Sèvres, dans l'Indre, dans la Marne, en Meurthe-et-Moselle, dans la Meuse, en Moselle, en Charente-Maritime, en Vendée et dans les Pyrénées-Orientales du fait des conditions mauvaises. Des vents violents atteignant 136 km/h souffleront en bourrasques dans l'après-midi. On estime que le niveau jaune de cette alerte prendra fin au cours de la soirée à minuit.Météo-France annonce un niveau de vigilance jaune pour le centre Ouest, l'Île-de-France, la Champagne-Ardenne, les Alpes du Sud, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, l'Yonne, l'Aisne, la Mayenne, l'Oise, l'Orne, l'Ille-et-Vilaine ainsi que le Morbihan en raison de pluies abondantes. Des précipitations (7,06 mm) sont prévues localement et le vent soufflera en rafales, enregistrant 88 km/h. La fin de cette alerte jaune est prévue en fin de soirée à minuit.En outre, un niveau de vigilance jaune a été déclaré par Météo-France en raison de crues attendues en Bourgogne-Franche-Comté, dans les Deux-Sèvres, en Meurthe-et-Moselle, dans le Rhône, en Vendée, dans les Bouches-du-Rhône, en Seine-et-Marne, dans le Vaucluse ainsi que dans le Gard. Le cumul des pluies affichera par endroits 6,34 mm. Les habitants de zones habituellement inondables comme le Rahin, la Meuse, la Sèvre Niortaise, le Rhône, le Lay, la Seine et le Vidourle, sont également appelés à la prudence en raison du risque de crue et d'inondation. On estime que le niveau jaune de cette alerte prendra fin ce soir à minuit.Pour rester en sécurité, respectez les consignes données en cas d'alerte et soyez prudent quant à l'évolution de la situation.Consultez les alertes vigilance météo en détail avec notre carte en temps réel.