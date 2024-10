Météo du mardi 15 octobre par Météo-France : 17 départements en vigilance jaune

Ce contenu est généré automatiquement à partir des données de notre partenaire Foreca

La vigilance s'impose aujourd'hui pour les Pyrénées, la Côte d'Améthyste, le Tarn, l'Aisne, les Ardennes, l'Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher, la Marne, l'Oise, le Rhône, la Sarthe ainsi que l'Eure. En effet, on y prévoit différents phénomènes. Voici l'état des vigilances météo à 14h00 le 14 octobre.



6 départements en alerte vents violents

Météo-France alerte sur l'épisode de vents violents attendu sur les Pyrénées ainsi que dans le Tarn en raison des conditions mauvaises. Des vents violents atteignant 69 km/h souffleront en bourrasques dans l'après-midi.



Des risques d'orages dans 3 départements

Météo-France annonce un niveau de vigilance jaune pour la Côte d'Améthyste ainsi que les Pyrénées-Orientales en raison d'orages. Des pluies (7,79 mm) sont attendues localement, suivies d'une importante activité électrique et d'un risque de grêle, et le vent soufflera en rafales, affichant 78 km/h.



Des pluies abondantes dans un département

En outre, un niveau de vigilance jaune a été déclaré par Météo-France en raison de pluies abondantes prévues dans les Hautes-Pyrénées. Des vents forts sont prévus, pouvant égaler 63 km/h. Le cumul des précipitations atteindra par endroits 1,85 mm.



Une alerte crues dans 9 départements

Les services de Météo-France ont annoncé une vigilance "crues" de niveau jaune concernant l'Aisne, les Ardennes, l'Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher, la Marne, l'Oise, le Rhône, la Sarthe et l'Eure. Les résidents sont appelés à la prudence à cause du vent, s'accompagnant de pluies (cumul attendu localement : 1,3 mm). Les personnes vivant à proximité de zones habituellement inondables, notamment l'Orillon, le Rhône, la Cloche, l'Escotais et la Seine, devront également rester vigilantes.



La durée des alertes prévues est semblable d'une région à une autre. Selon Météo-France, elles prendront fin ce soir à minuit.

Mon département est concerné par une alerte. Que dois-je faire ?

Il est recommandé de : en camping, vérifier qu'aucun danger ne vous menace en cas de très fortes rafales de vent ou d'inondations soudaines

ne pas utiliser sa voiture

n'utiliser son téléphone et ses appareils électriques qu'en cas d'urgence

fermer portes, fenêtres et volets

prévoir des moyens d'éclairage de secours et une réserve d'eau potable

en cas de danger sur la route, stationner en sécurité et ne pas quitter son véhicule

Afin de rester en sécurité, respectez les consignes données en cas d'alerte et soyez prudent quant à l'évolution de la situation.Consultez les alertes vigilance météo en détail avec notre carte en temps réel.