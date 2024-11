Météo du mardi 12 novembre par Météo-France : 9 départements en vigilance jaune

Ce contenu est généré automatiquement à partir des données de notre partenaire Foreca

La vigilance s'impose aujourd'hui pour la Provence-Alpes-Côte d'Azur et les Pyrénées. En effet, on y prévoit des orages, des pluies abondantes et des chutes de neige. Ce bulletin se sert de relevés météo mis à jour le 11 novembre à 15h00.



Des risques d'orages entrainant de fortes pluies dans 2 départements

Un niveau de vigilance jaune a été annoncé par Météo-France en raison d'orages entrainant de fortes pluies attendus dans les Bouches-du-Rhône ainsi que dans le Var. Des vents forts sont prévus, pouvant égaler 64 km/h. Le cumul des pluies affichera localement 9,23 mm. La fin de cette alerte jaune est fixée en milieu d'après-midi à 16h00.



Des chutes de neige dans 7 départements

De plus, durant la journée, des chutes de neige pourront toucher les Pyrénées et les Alpes du Sud. Elles laisseront derrière elles une couche de 2,61 cm par endroits. Des températures mordantes seront associées à cet épisode de neige, avec un ressenti atteignant parfois -5°C. Cette vigilance est valable jusqu'en fin de soirée à minuit.





Quelle est la conduite à tenir pendant la durée des alertes ?

Des consignes de prudence sont à prendre en compte : n'utilisez pas les chauffages à combustion en continu

protégez-vous des chutes et protégez les autres en dégageant la neige et en salant les trottoirs devant votre domicile, tout en évitant d'obstruer les regards d'écoulement des eaux

n'entreprenez aucun déplacement, sauf ceux absolument indispensables

restez à l'abri chez vous

installez les groupes électrogènes à l'extérieur de la maison

sur la route, respectez scrupuleusement les déviations et les consignes de circulation

Afin de rester en sécurité, suivez les règles données en cas d'alerte et soyez vigilant quant à l'évolution de la situation.