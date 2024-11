Météo du jeudi 28 novembre par Météo-France : 3 départements en alerte jaune

Ce contenu est généré automatiquement à partir des données de notre partenaire Foreca

Aujourd'hui, la Haute-Savoie, l'Eure et l'Eure-et-Loir font l'objet de plusieurs alertes. Ce bulletin se sert de données météo mises à jour aujourd'hui à 05h00.



Le manteau neigeux sera instable en Haute-Savoie, et des avalanches risquent de se produire. C'est la raison pour laquelle Météo-France y a déclaré une alerte jaune. De plus, de potentiels changements de météo pourraient engendrer des inondations.



Un niveau de vigilance jaune a été annoncé par Météo-France en raison de crues prévues dans l'Eure et en Eure-et-Loir. Le cumul des précipitations affichera localement 0,22 mm. Les habitants de zones habituellement inondables telles que la Seine, l'Egvonne et la Vinette, sont également appelés à la prudence en raison du risque de crue et d'inondation.



Les alertes en cours ce jour s'arrêteront au cours de la soirée à minuit.

Quelle est la conduite à tenir pendant la durée des alertes ?

Pour information, pendant les alertes en cours, voici les consignes de prudence : veiller à respecter les consignes de sécurité des autorités et des stations de montagne

rester à l'abri chez soi

dans une zone à risque à pied ou en ski, évoluer en douceur, éviter les virages brusques et, si possible, les chutes

prévoir chez soi des moyens d'éclairage de secours et des réserves d'eau potable

emprunter les pentes les moins raides

se tenir informé des conditions météorologiques et des zones dangereuses auprès des autorités

Consultez les services de votre région pour savoir quelles sont les règles de sécurité à respecter là où vous vous trouvez lors de l'alerte.Consultez les alertes vigilance météo en détail avec notre carte en temps réel.