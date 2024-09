Le Gard et l'Hérault placés en vigilance orange pour risques d'orages et pluie-inondation à partir de 18 heures

"Des pluies orageuses vont gagner les Cévennes et le Haut-Languedoc vers la mi-journée puis s'étendre vers les plaines et piémonts du Gard et de l'Hérault", explique Météo-France.

"L'événement n'a pas encore débuté", mais il faut s'y préparer. Le Gard et l'Hérault sont placés en vigilance orange par Météo-France pour risque d'orages et de pluie-inondation, dimanche 22 septembre à partir de 18 heures.

Pour dimanche 22 septembre 2024 :

🟠 2 départements en Vigilance orange



Restez prudents et informés :https://t.co/JGz4rTUvHP pic.twitter.com/0tUj9c63Ur — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) September 22, 2024

"Des pluies orageuses vont gagner les Cévennes et le Haut-Languedoc vers la mi-journée puis s'étendre vers les plaines et piémonts du Gard et de l'Hérault", avec un risque de stagnation notamment au-dessus de l'axe Montpellier-Nîmes et "des cumuls ponctuels de 80 à 120 mm possibles en 2 à 3 heures", détaille le prévisionniste sur son site.

"Pour l'instant ce sont les zones de plaines entre Montpellier et Nîmes qui semblent les plus exposées, mais le risque n'est pas exclu ailleurs sur les départements concernés", avertit Météo-France. "Dans tous les cas il s'agirait de forts cumuls ponctuels, peu étendus géographiquement."