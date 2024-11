Ce vendredi 29 novembre, alertes jaunes dans 5 départements

Ce contenu est généré automatiquement à partir des données de notre partenaire Foreca

L'Eure, l'Eure-et-Loir, le Doubs, le Jura ainsi que le Territoire de Belfort sont impactés par les alertes transmises dans le dernier bulletin Météo-France. Les données météo qui suivent ont été actualisées aujourd'hui à 05h00.



2 départements en alerte crues

Météo-France annonce un niveau de vigilance jaune pour l'Eure et l'Eure-et-Loir en raison de crues. Des précipitations sont prévues par endroits. Les habitants à proximité de la Seine, la Conie et l'Huisne sont invités à la vigilance en raison du risque d'inondation. On estime que le niveau jaune de cette alerte prendra fin en fin de soirée à minuit.



Des chutes de neige dans 3 départements

Alerte jaune pour le Doubs, le Jura et le Territoire de Belfort qui rencontreront des chutes de neige durant la journée, qui déposeront localement une faible couche de neige de 0,01 cm. Cet épisode neigeux s'accompagne inévitablement d'un froid mordant et des valeurs en dessous des normales de saison, avec une température minimale de -8°C. La fin de cette alerte jaune est fixée dans la matinée à 11h00.





Alerte météo : connaissez-vous la conduite à suivre ?

Il est recommandé de : sur la route, respecter scrupuleusement les déviations et les consignes de circulation

prévoir des moyens d'éclairage de secours et faire une réserve d'eau potable

se protéger des chutes et protéger les autres en dégageant la neige et en salant les trottoirs devant son domicile, tout en évitant d'obstruer les regards d'écoulement des eaux

immobilisé sur la route, quitter son véhicule uniquement sur ordre des autorités

protéger ses canalisations d'eau contre le gel

dans l'obligation de prendre la route, signaler son départ et son lieu de destination à ses proches et se munir d'équipements spéciaux

Consultez les services de votre région pour savoir quelles sont les règles de sécurité à respecter là où vous vous trouvez au moment de l'alerte.Consultez les alertes vigilance météo en détail avec notre carte en temps réel.