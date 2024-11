Ce mardi 26 novembre, alertes jaunes dans 8 départements

Ce contenu est généré automatiquement à partir des données de notre partenaire Foreca

La prudence s'impose aujourd'hui pour la Basse-Normandie, le Finistère, la Haute-Savoie, l'Ardèche, le Gard ainsi que le Pas-de-Calais. En effet, on y prévoit des orages, des avalanches et des crues. Ce bulletin se sert de données météo actualisées ce 26 novembre à 05h00.



Un département en alerte orages

Le risque d'orages est fort dans le Finistère. Suite aux observations de Météo-France, un niveau de vigilance jaune a été déclaré. Aujourd'hui, les cumuls de précipitations pourront atteindre 19,35 mm localement, et le vent sera fort. Des épisodes de grêle et une certaine activité électrique peuvent également accompagner ces orages.



Des risques d'avalanches dans un département

La Haute-Savoie fait l'objet d'un avis de vigilance jaune de la part de Météo-France en raison d'un risque d'avalanche. Outre cette alerte, une potentielle évolution du temps et des températures pourrait impacter les secteurs situés en aval en causant des inondations.



Des crues dans 6 départements

En outre, Météo-France annonce un niveau de vigilance jaune pour la Basse-Normandie, l'Ardèche, le Gard et le Pas-de-Calais en raison de crues. Des pluies (0,17 mm) sont prévues localement. Les habitants à proximité de l'Auzon, la Touques, le Vidourle et le fleuve Aa sont invités à la vigilance en raison du risque d'inondation.



Les alertes en cours ce jour s'arrêteront en fin de soirée à minuit.

Quelle est la conduite à tenir pendant la durée des alertes ?

Il est conseillé de : en camping, vérifier qu'aucun danger ne vous menace en cas de très fortes rafales de vent ou d'inondations soudaines

sur la route, rouler au pas et ne s'engager sous aucun prétexte sur une route immergée

ranger ou fixer les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d'être endommagés

n'utiliser son téléphone et ses appareils électriques qu'en cas d'urgence

s'abriter dans un bâtiment en dur

en cas de doute, se réfugier, jusqu'à l'annonce d'une amélioration, dans un endroit plus sûr

N'hésitez pas à consulter les autorités compétentes dans le cas d'une alerte et à écouter leurs recommandations pour votre sécurité.Consultez les alertes vigilance météo en détail avec notre carte en temps réel.