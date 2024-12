Ce lundi 9 décembre, alertes orange et jaunes dans 37 départements

Ce contenu est généré automatiquement à partir des données de notre partenaire Foreca

La vigilance s'impose aujourd'hui pour les Pyrénées jusqu'au Tarn, la Normandie, les Alpes, les Hauts-de-France, les Ardennes, l'Indre-et-Loire, la Marne, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Seine-et-Marne, le Val-d'Oise, les Yvelines, les Landes, l'Aveyron, le Cantal, la Corrèze, la Creuse, la Haute-Loire, la Loire ainsi que la Lozère. En effet, on y attend divers phénomènes. Les données météo qui suivent ont été actualisées aujourd'hui à 05h00.





Alerte de niveau orange

Alertes de niveau jaune

Mon département est concerné par une alerte. Que dois-je faire ?

Il est conseillé de : se protéger des chutes et protéger les autres en dégageant la neige et en salant les trottoirs devant son domicile, tout en évitant d'obstruer les regards d'écoulement des eaux

immobilisé sur la route, quitter son véhicule uniquement sur ordre des autorités

sur la route, respecter scrupuleusement les déviations et les consignes de circulation

se tenir informé auprès des autorités

rester à l'abri chez soi

prévoir des moyens d'éclairage de secours et faire une réserve d'eau potable

Durant la journée, des chutes de neige pourront toucher les Pyrénées. Elles laisseront derrière elles une couche de 1,83 cm localement. Des températures mordantes seront associées à cet épisode de neige, avec un ressenti atteignant parfois -5°C.De surcroît, Météo-France a émis un bulletin d'alerte jaune pour la Manche en raison de vents violents avec des rafales affichant 72 km/h le soir.Météo-France annonce un niveau de vigilance jaune pour la Manche en raison de pluies abondantes. Des précipitations (6,05 mm) sont prévues par endroits et le vent soufflera en rafales, enregistrant 72 km/h.Le manteau neigeux sera instable sur les Pyrénées ainsi que sur les Alpes, et des avalanches risquent d'avoir lieu. C'est pour cette raison que Météo-France y a déclaré une alerte jaune. Par ailleurs, de potentiels changements de météo pourraient entraîner des inondations.De plus, le risque de crues est fort dans l'extrême Sud-Ouest, en Normandie, dans les Hauts-de-France, dans les Ardennes, en Indre-et-Loire, dans la Marne, dans le Puy-de-Dôme, dans le Rhône, en Seine-et-Marne, dans le Val-d'Oise ainsi que dans les Yvelines. Suite aux observations de Météo-France, un niveau de vigilance jaune a été mis en place. Aujourd'hui, les cumuls de pluies pourront atteindre 1,09 mm par endroits. Le niveau de plusieurs cours d'eau, comme dans le cas présent la See, l'Adour, la Nivelle, la Souche, le Rhône, la Loire, le Ponturin et la Seine entre autres, peut très vite gonfler.Météo-France annonce une alerte jaune à des chutes de neige pour ce qui est des Pyrénées, le Puy-de-Dôme, l'Aude, l'Aveyron, le Cantal, la Corrèze, la Creuse, la Haute-Loire, la Loire, la Lozère et le Tarn aujourd'hui (1,83 cm attendus localement). Un ressenti de -10°C pourra accompagner ces chutes de neige.Les alertes en cours ce jour s'arrêteront en fin de soirée à minuit.N'hésitez pas à contacter les autorités compétentes dans le cas d'une alerte et à écouter leurs conseils pour votre sécurité.Consultez les alertes vigilance météo en détail avec notre carte en temps réel.