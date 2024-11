Ce jeudi 28 novembre, alertes jaunes dans 3 départements

Ce contenu est généré automatiquement à partir des données de notre partenaire Foreca

Aujourd'hui, la Haute-Savoie, l'Eure et l'Eure-et-Loir font l'objet de plusieurs alertes. Ce bulletin utilise des données météo actualisées aujourd'hui à 05h00.



Le manteau neigeux sera très instable en Haute-Savoie. La neige sera humide, fraîche, et des coulées spontanées pourront avoir lieu. En parallèle, des variations de températures et de météo pourraient accélérer la fonte de la neige, et les cours d'eau à proximité pourraient réagir en aval, provoquant d'éventuelles crues.



Un niveau de vigilance jaune a été annoncé par Météo-France en raison de crues prévues dans l'Eure et en Eure-et-Loir. Le cumul des précipitations atteindra par endroits 0,22 mm. Les habitants de zones habituellement inondables comme la Seine, la Rémarde et l'Yerre, sont également appelés à la prudence en raison du risque de crue et d'inondation.



Un retour à la normale des conditions météo est prévu en fin de soirée à minuit.

Alerte météo : connaissez-vous la conduite à suivre ?

Il est conseillé de : veiller à respecter les consignes de sécurité des autorités et des stations de montagne

ne pas hésiter à modifier son itinéraire, voire à annuler toute sortie en montagne le temps de l'alerte

se conformer aux mesures d'interdiction instaurées dans les stations de ski

emprunter les pentes les moins raides

prévoir chez soi des moyens d'éclairage de secours et des réserves d'eau potable

prendre le matériel de sécurité adéquat et choisir un itinéraire peu exposé (forêt, basse altitude, pente faible, versant protégé du vent...) si vous êtes obligé de sortir en montagne

Tenez-vous fréquemment au fait de l'évolution de la situation et veillez aux règles de sécurité émises par les pouvoirs publics.