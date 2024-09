Ce jeudi 26 septembre, alertes orange et jaunes dans 66 départements

Ce contenu est généré automatiquement à partir des données de notre partenaire Foreca

Aujourd'hui, il faudra faire attention des des Alpes aux Pyrénées, dans le centre Ouest, en Île-de-France, sur la Côte d'Argent, dans la Manche, dans l'Aisne, en Eure-et-Loir, dans l'Oise, en Loire-Atlantique, dans les Alpes-de-Haute-Provence, dans les Ardennes, dans l'Aube, dans le Bas-Rhin, dans la Marne, en Meurthe-et-Moselle, dans la Meuse, en Moselle ainsi que dans les Alpes-Maritimes. En effet, plusieurs alertes sont en cours. Voici l'état des vigilances météo à 14h00 le 25 septembre.





Alerte de niveau orange

Alertes de niveau jaune

Quelle est la conduite à tenir pendant la durée des alertes ?

Il est conseillé de retenir ces règles de sécurité : n'utilisez pas votre voiture

fermez portes, fenêtres et volets

abritez-vous dans un bâtiment en dur

surveillez une possible montée des eaux et tenez-vous prêt à monter à l'étage ou sur le toit

n'utilisez votre téléphone et vos appareils électriques qu'en cas d'urgence

ne prenez pas la mer

Le risque de pluies abondantes est fort dans l'Ain, en Haute-Savoie et dans le Jura. Suite aux observations de Météo-France, un niveau de vigilance orange a été déclaré. Rien que sur la journée d'aujourd'hui, les cumuls de précipitations pourront atteindre 53,04 mm localement, et le vent sera très fort. Cette alerte orange sera à prendre en considération jusqu'en fin de soirée à minuit.Météo-France a diffusé un bulletin d'alerte jaune pour la vallée du Rhône, les Pyrénées, le Puy-de-Dôme, la Charente-Maritime et la Manche en raison de vents violents avec des rafales atteignant 82 km/h dans la matinée. On estime que le niveau jaune de cette alerte prendra fin ce soir à minuit.De plus, Météo-France annonce un niveau de vigilance jaune pour l'Île-de-France, le Centre-Val de Loire, les Pays de la Loire, l'Aisne et l'Oise en raison d'orages. Des pluies (10,07 mm) sont prévues par endroits, suivies d'une importante activité électrique et d'un risque de grêle, et le vent soufflera en bourrasques, affichant 76 km/h. Cette alerte de niveau jaune reste valable jusqu'en milieu de soirée à 22h00.Les services de Météo-France ont annoncé une vigilance "pluies abondantes" de niveau jaune concernant la moitié Est, la Nouvelle-Aquitaine, le Cher, la Nièvre ainsi que l'Yonne. Les résidents sont appelés à la plus grande vigilance en raison de vents très forts pouvant atteindre 84 km/h, s'accompagnant de précipitations (cumul attendu localement : 9,51 mm). La fin de cette alerte jaune est fixée au cours de la soirée à minuit.En outre, un niveau de vigilance jaune a été déclaré par Météo-France en raison de crues attendues en Haute-Savoie. Le cumul des pluies atteindra par endroits 54,66 mm. Les habitants de zones habituellement inondables comme le Rhône, la rivière de Macheron et le Thiou, sont également appelés à la prudence en raison du risque de crue et d'inondation. Cette vigilance est valide jusqu'en fin de soirée à minuit.Afin de rester en sécurité, respectez les consignes données en cas d'alerte et soyez vigilant quant à l'évolution de la situation.Consultez les alertes vigilance météo en détail avec notre carte en temps réel.