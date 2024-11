Ce jeudi 21 novembre, alertes orange et jaunes dans 88 départements

Ce contenu est généré automatiquement à partir des données de notre partenaire Foreca

Toute la France (sauf la Corse, le Nord-Pas-de-Calais, les Pyrénées-Orientales, les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse) est impactée par les alertes transmises dans le dernier bulletin Météo-France. Voici l'état des vigilances météo à 09h14 ce 21 novembre.





Alertes de niveau orange

Alertes de niveau jaune

Quelle est la conduite à suivre si mon département est en alerte ?

Des règles de précaution sont à prendre en considération : restez à l'abri chez vous

protégez-vous des chutes et protégez les autres en dégageant la neige et en salant les trottoirs devant votre domicile, tout en évitant d'obstruer les regards d'écoulement des eaux

protégez vos canalisations d'eau contre le gel

ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au sol

tenez-vous informé auprès des autorités

prévoyez des moyens d'éclairage de secours et faites une réserve d'eau potable

Météo-France a diffusé un bulletin d'alerte orange pour les côtes de l'Atlantique, l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Charente, la Creuse, la Haute-Vienne, l'Indre, le Maine-et-Loire et la Vienne en raison de vents violents avec des rafales affichant 127 km/h au cours de la soirée.Alerte orange pour les côtes normandes et bretonnes, l'Île-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté, les Alpes-de-Haute-Provence, l'Aube, le Cher, l'Eure-et-Loir, le Haut-Rhin, la Haute-Marne, les Hautes-Alpes, le Loir-et-Cher, le Loiret et les Vosges qui rencontreront des chutes de neige durant la journée, qui déposeront localement une faible couche de neige de 4,18 cm. Sur ces zones, les habitants devront tenir compte du risque de congères occasionnées par un vent très fort. Cet épisode neigeux s'accompagne logiquement d'un froid vif et des valeurs en dessous des normales de saison, avec une température minimale de -9°C.En outre, un bulletin d'alerte émis par Météo-France prévoit pour la moitié Ouest, l'Auvergne-Rhône-Alpes, les Alpes-Maritimes, le Doubs, le Jura, la Lozère, la Nièvre, la Saône-et-Loire, le Gard et l'Hérault des vents violents accompagnés par des rafales pouvant atteindre 127 km/h en début de soirée.Les services de Météo-France ont déclaré une vigilance "pluies abondantes" de niveau jaune concernant les Savoie, la Côte d'Argent, l'Aveyron, la Corrèze, la Dordogne, l'Ain, le Cantal ainsi que l'Isère. Les résidents sont appelés à la plus grande prudence en raison de vents très forts pouvant atteindre 127 km/h, s'accompagnant de précipitations (cumul attendu par endroits : 22,83 mm).Un risque d'avalanche est indiqué par une alerte jaune pour les Alpes et les Alpes-Maritimes. Le manteau neigeux, instable, risque à tout moment de déclencher coulées et avalanches. À cette alerte s'ajouteront de potentiels changements de temps et de températures pouvant causer des inondations en aval. Soyez vigilant.De surcroît, Météo-France annonce un niveau de vigilance jaune pour la Lorraine, la Dordogne, les Pyrénées-Atlantiques, l'Aisne, les Ardennes, les Deux-Sèvres ainsi que la Vendée en raison de crues. Des pluies (20,9 mm) sont attendues par endroits et le vent soufflera en bourrasques, enregistrant 109 km/h. Les résidents à proximité de la Crempse, l'Aisne, la Meuse et la Sèvre Niortaise sont invités à la vigilance en raison du risque d'inondation.De plus, Météo-France alerte sur l'épisode de submersions marines annoncé sur les côtes aquitaines et dans les Alpes-Maritimes du fait des conditions mauvaises. Des vents violents affichant 112 km/h souffleront en rafales dans l'après-midi.Météo-France annonce une alerte jaune à des chutes de neige concernant la moitié Nord-Est, le Maine-et-Loire et le Morbihan aujourd'hui (6,88 cm attendus localement). Le vent, très fort, pourrait rendre possible la création de congères sur les routes. Un ressenti de -11°C pourra accompagner ces chutes de neige.Les différentes alertes météo en cours aujourd'hui dans le pays ont une date et une heure de fin similaires, à savoir en fin de soirée à minuit.Pensez à consulter les autorités compétentes dans le cas d'une alerte et à écouter leurs conseils pour votre sécurité.Consultez les alertes vigilance météo en détail avec notre carte en temps réel.