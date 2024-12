Ce dimanche 8 décembre, alertes orange et jaunes dans 48 départements

Ce contenu est généré automatiquement à partir des données de notre partenaire Foreca

Le Sud-Ouest, les côtes normandes et bretonnes, du Jura jusqu'à la Côte d'Azur, l'Aisne, les Ardennes, la Marne, la Seine-et-Marne, le Val-d'Oise, les Yvelines, le Nord, la Creuse, la Haute-Loire, la Loire ainsi que le Puy-de-Dôme sont concernés par les alertes communiquées dans le dernier bulletin Météo-France. Voici l'état des vigilances météo à 18h02 le 7 décembre.





Alerte de niveau orange

Alertes de niveau jaune

Les conseils pour bien agir durant une ou plusieurs alertes météo

Il est conseillé de retenir ces règles de sécurité : immobilisé sur la route, quitter son véhicule uniquement sur ordre des autorités

dans l'obligation de prendre la route, signaler son départ et son lieu de destination à ses proches et se munir d'équipements spéciaux

protéger ses canalisations d'eau contre le gel

installer les groupes électrogènes à l'extérieur de la maison

ne pas utiliser les chauffages à combustion en continu

rester à l'abri chez soi

Durant la journée, des chutes de neige pourront affecter les Pyrénées. Elles laisseront derrière elles une couche de 3,69 cm localement. Le vent très fort pourrait engendrer des congères. Des températures mordantes seront associées à cet épisode de neige, avec un ressenti atteignant parfois -7°C. Cette alerte de niveau orange reste valable jusqu'en fin de soirée à minuit.De plus, Météo-France a mis en place un niveau de vigilance jaune sur les côtes normandes et bretonnes, sur la Côte d'Améthyste et dans les Pyrénées-Orientales, en raison de vents violents accompagnés par des bourrasques enregistrant 116 km/h très tôt le matin. Cette vigilance est valide jusque ce soir à minuit.De surcroît, un niveau de vigilance jaune a été déclaré par Météo-France en raison de pluies abondantes attendues en Normandie, dans la Somme ainsi que dans les Pyrénées-Atlantiques. Des vents très forts sont prévus, pouvant égaler 94 km/h. Le cumul des précipitations atteindra par endroits 16,91 mm. La fin de cette alerte jaune est fixée au cours de la soirée à minuit.Le manteau neigeux sera très instable sur les Alpes, sur les Pyrénées ainsi que dans les Alpes-Maritimes. La neige sera humide, fraîche, et des coulées spontanées pourront se produire. En parallèle, des variations de températures et de météo pourraient accélérer la fonte de la neige, et les cours d'eau à proximité pourraient réagir en aval, conduisant à de potentielles crues. On estime que le niveau jaune de cette alerte prendra fin au cours de la soirée à minuit.En outre, le risque de crues est fort dans l'extrême Sud-Ouest, en Normandie, dans les Hauts-de-France, dans les Ardennes, dans le Doubs, dans la Marne, en Seine-et-Marne, dans le Val-d'Oise et dans les Yvelines. Suite aux observations de Météo-France, un niveau de vigilance jaune a été déclenché. Aujourd'hui, les cumuls de pluies pourront atteindre 3,9 mm par endroits. Le niveau de plusieurs cours d'eau, comme dans le cas présent l'Orne, la Nivelle, l'Adour, la Semoigne, le Rhône, la Savoureuse et la Seine entre autres, peut très vite gonfler. Cette alerte jaune sera à prendre en compte jusqu'en fin de soirée à minuit.De plus, Météo-France alerte sur l'épisode de submersions marines attendu en Gironde à cause des conditions mauvaises. Des vents violents affichant 72 km/h souffleront en rafales très tôt le matin. Cette vigilance est valable jusque ce matin à midi.Pour le Languedoc-Roussillon, les Pyrénées, les Savoie, l'Isère, l'Ain, l'Aveyron, le Cantal, la Corrèze, la Creuse, la Haute-Loire, la Loire, le Puy-de-Dôme ainsi que le Tarn, Météo-France a annoncé une alerte jaune chutes de neige qui produira localement 3,69 cm de neige. La création de congères en bord de routes pourrait être facilitée par un vent très fort. Les températures accompagnant cet épisode de froid mordant seront sous les valeurs de référence pour la saison. La fin de cette alerte jaune est prévue ce soir à minuit.N'hésitez pas à contacter les autorités compétentes dans le cas d'une alerte et à écouter leurs conseils pour votre sécurité.Consultez les alertes vigilance météo en détail avec notre carte en temps réel.