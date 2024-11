Alertes orange et jaunes sur 47 départements prévues par Météo-France ce lundi 25 novembre

Ce contenu est généré automatiquement à partir des données de notre partenaire Foreca

La prudence s'impose aujourd'hui pour des Alpes aux Pyrénées, la Basse-Normandie, l'Aube, l'Indre, le Loiret, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Vaucluse, le Gard, les Pyrénées-Orientales ainsi que les Bouches-du-Rhône. En effet, on y prévoit divers phénomènes. Ce bulletin utilise des relevés météo mis à jour ce 25 novembre à 09h00.





Alerte météo : connaissez-vous la conduite à suivre ?

Il est conseillé de retenir ces règles de sécurité : rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d'être endommagés

n'utilisez pas votre voiture

restez chez vous à l'abri

n'intervenez en aucun cas sur les toitures et ne touchez pas à des fils électriques tombés au sol

tenez-vous informé auprès des autorités

fermez portes, fenêtres et volets

Météo-France alerte sur l'épisode de vents violents attendu dans l'Ain, en Haute-Loire, dans le Jura, dans la Loire et dans le Rhône du fait des conditions très mauvaises. Des vents violents affichant 104 km/h souffleront en bourrasques le midi. Cette alerte orange sera à prendre en considération jusque ce soir à 22h00.Météo-France a déclenché un niveau de vigilance jaune des des Alpes aux Pyrénées, dans l'Aube, dans l'Indre, dans le Loiret, en Meurthe-et-Moselle, dans la Meuse, en Moselle, dans le Vaucluse, dans le Gard ainsi que dans les Pyrénées-Orientales, en raison de vents violents avec des rafales enregistrant 125 km/h très tôt le matin. La fin de cette alerte jaune est prévue au cours de la soirée à minuit.Météo-France annonce un niveau de vigilance jaune pour les Cévennes, la Nièvre, la Saône-et-Loire, le Gard et les Bouches-du-Rhône en raison de pluies abondantes. Des précipitations (2,2 mm) sont attendues par endroits et le vent soufflera en bourrasques, affichant 87 km/h. Cette alerte de niveau jaune reste valable jusqu'en fin de soirée à minuit.Le manteau neigeux sera instable dans les Hautes-Alpes, et des avalanches risquent d'avoir lieu. C'est la raison pour laquelle Météo-France y a déclaré une alerte jaune. De plus, de potentiels changements de météo pourraient entraîner des inondations. Cette vigilance est valable jusque demain à minuit.Les services de Météo-France ont annoncé une vigilance "crues" de niveau jaune concernant la Basse-Normandie, l'Ardèche et le Gard. Les résidents sont appelés à la vigilance à cause du vent, s'accompagnant de pluies (cumul attendu par endroits : 1,53 mm). Les personnes vivant près de zones habituellement inondables, comme la Padelle, le Vidourle, l'Orne, la Vire et la Sienne, devront également rester vigilantes. On estime que le niveau jaune de cette alerte prendra fin en fin de soirée à minuit.Afin de rester en sécurité, suivez les consignes données en cas d'alerte et soyez prudent quant à l'évolution de la situation.Consultez les alertes vigilance météo en détail avec notre carte en temps réel.