Alertes jaunes sur 50 départements prévues par Météo-France ce samedi 23 novembre

Ce contenu est généré automatiquement à partir des données de notre partenaire Foreca

La prudence s'impose aujourd'hui pour une bonne partie de la moitié Nord, les Alpes, les Pyrénées-Atlantiques, le Gers et les Landes. En effet, on y prévoit divers phénomènes. Les données météo suivantes ont été actualisées le 22 novembre à 15h00.



Des vents violents dans 5 départements

Météo-France alerte sur l'épisode de vents violents prévu dans l'Ouest ainsi que dans les Pyrénées-Atlantiques à cause des conditions mauvaises. Des vents violents atteignant 85 km/h souffleront en rafales dans l'après-midi. Cette alerte de niveau jaune reste valable jusqu'en fin de soirée à minuit.



Une alerte avalanches dans 4 départements

De surcroît, le manteau neigeux sera très instable sur les Alpes. La neige sera humide, fraîche, et des coulées spontanées pourront se produire. Dans le même temps, des variations de températures et de météo pourraient accélérer la fonte de la neige, et les cours d'eau à proximité pourraient réagir en aval, provoquant de possibles crues. Cette vigilance est valable jusque ce soir à minuit.



Des risques de crues dans 6 départements

De plus, le risque de crues est fort dans les Ardennes, dans le Gers, en Indre-et-Loire, dans la Meuse, dans les Vosges et dans les Landes. Suite aux observations de Météo-France, un niveau de vigilance jaune a été mis en place. Le niveau de plusieurs cours d'eau, comme dans le cas présent le Rhône, l'Adour et la Loire par exemple, peut vite gonfler. Cette alerte jaune sera à prendre en compte jusqu'au cours de la soirée à minuit.



35 départements en alerte chutes de neige

Météo-France déclare une alerte jaune à des chutes de neige concernant le Nord et la région parisienne, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Alsace, l'Aube, le Cher, la Haute-Marne, le Loir-et-Cher, le Loiret, la Marne, la Mayenne, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle et la Sarthe aujourd'hui (0,11 cm attendus localement). Le vent, très fort, pourrait rendre probable la formation de congères sur les routes. Un ressenti de -13°C pourra accompagner ces chutes de neige. On estime que le niveau jaune de cette alerte prendra fin en fin de matinée à midi.





Quelle est la conduite à adopter si mon département est en alerte ?

Pour rappel, durant les alertes en cours, voici les règles de prudence : tenez-vous informé auprès des autorités

restez à l'abri chez vous

n'entreprenez aucun déplacement, sauf ceux absolument indispensables

si vous devez prendre la route, signalez votre départ et votre lieu de destination à vos proches et munissez-vous d'équipements spéciaux

sur la route, respectez scrupuleusement les déviations et les consignes de circulation

installez les groupes électrogènes à l'extérieur de la maison

Pensez à contacter les autorités compétentes dans le cas d'une alerte et à suivre leurs recommandations pour votre sécurité.Consultez les alertes vigilance météo en détail avec notre carte en temps réel.