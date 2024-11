Alertes jaunes sur 5 départements prévues par Météo-France ce vendredi 29 novembre

Ce contenu est généré automatiquement à partir des données de notre partenaire Foreca

Aujourd'hui, l'Eure, l'Eure-et-Loir, le Doubs, le Jura et le Territoire de Belfort font l'objet de plusieurs alertes. Ce bulletin utilise des relevés météo actualisés ce 29 novembre à 05h00.



Une alerte crues dans 2 départements

Un niveau de vigilance jaune a été déclaré par Météo-France en raison de crues attendues dans l'Eure et en Eure-et-Loir. Les habitants de zones habituellement inondables comme la Seine, la Meuvette et l'Avre, sont également appelés à la prudence en raison du risque de crue et d'inondation. On estime que le niveau jaune de cette alerte prendra fin en fin de soirée à minuit.



Des chutes de neige dans 3 départements

En outre, durant la journée, des chutes de neige pourront affecter le Doubs, le Jura et le Territoire de Belfort. Elles laisseront derrière elles une couche de 0,01 cm par endroits. Des températures vives seront associées à cet épisode de neige, avec un ressenti atteignant parfois -8°C. Cette vigilance est valable jusqu'en milieu de matinée à 11h00.





Alerte météo : connaissez-vous la conduite à suivre ?

Il est conseillé de : ne toucher en aucun cas à des fils électriques tombés au sol

protéger ses canalisations d'eau contre le gel

dans l'obligation de prendre la route, signaler son départ et son lieu de destination à ses proches et se munir d'équipements spéciaux

n'entreprendre aucun déplacement, sauf ceux absolument indispensables

se tenir informé auprès des autorités

installer les groupes électrogènes à l'extérieur de la maison

Vérifiez les services de votre région pour savoir quelles sont les règles de sécurité à suivre là où vous vous trouvez lors de l'alerte.