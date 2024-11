Alertes jaunes sur 5 départements annoncées par Météo-France ce mardi 26 novembre

Ce contenu est généré automatiquement à partir des données de notre partenaire Foreca

La vigilance s'impose aujourd'hui pour le Finistère, la Haute-Savoie, l'Eure, l'Eure-et-Loir et le Pas-de-Calais. En effet, on y attend des orages, des avalanches et des crues. Ce bulletin utilise des données météo actualisées aujourd'hui à 09h01.



Des orages dans un département

Les services de Météo-France ont déclaré une vigilance "orages" de niveau jaune concernant le Finistère. Les résidents sont appelés à la prudence à cause du vent, s'accompagnant de précipitations (cumul attendu par endroits : 19,35 mm). Une forte activité électrique et des chutes de grêle pourraient toucher les secteurs concernés.



Un département en alerte avalanches

De surcroît, le manteau neigeux sera très instable en Haute-Savoie. La neige sera humide, fraîche, et des coulées spontanées pourront avoir lieu. Dans le même temps, des évolutions de températures et de météo pourraient accélérer la fonte de la neige, et les cours d'eau à proximité pourraient réagir en aval, conduisant à de possibles crues.



Des risques de crues dans 3 départements

Météo-France annonce un niveau de vigilance jaune pour l'Eure, l'Eure-et-Loir et le Pas-de-Calais en raison de crues. Des pluies (0,17 mm) sont prévues par endroits. Les résidents à proximité de la Seine, la Vesgre et le fleuve Aa sont invités à la vigilance en raison du risque d'inondation.



Les alertes en cours ce jour s'arrêteront au cours de la soirée à minuit.

Quelle est la conduite à suivre si mon département est en alerte ?

Il est conseillé de : se tenir informé de l'évolution de la situation

signaler sans attendre les départs de feux

prévoir des moyens d'éclairage de secours et une réserve d'eau potable

rester chez soi à l'abri si la situation l'exige

sur la route, rouler au pas et ne s'engager sous aucun prétexte sur une route immergée

ne pas utiliser son véhicule

Tenez-vous fréquemment au courant de la progression de la situation et faites attention aux consignes de sécurité émises par les pouvoirs publics.Consultez les alertes vigilance météo en détail avec notre carte en temps réel.