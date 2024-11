88 départements en alerte orange et jaune ce jeudi 21 novembre

Ce contenu est généré automatiquement à partir des données de notre partenaire Foreca

Aujourd'hui, toute la France (à l'exception de la Corse, du Nord-Pas-de-Calais, des Pyrénées-Orientales, des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse) fait l'objet de plusieurs alertes. Ce bulletin se sert de relevés météo mis à jour ce 21 novembre à 09h14.





Alertes de niveau orange

Alertes de niveau jaune

Quelle est la conduite à tenir pendant la durée des alertes ?

Il est recommandé de : ne pas utiliser les chauffages à combustion en continu

n'entreprendre aucun déplacement, sauf ceux absolument indispensables

installer les groupes électrogènes à l'extérieur de la maison

prévoir des moyens d'éclairage de secours et faire une réserve d'eau potable

se tenir informé auprès des autorités

immobilisé sur la route, quitter son véhicule uniquement sur ordre des autorités

Météo-France a diffusé un bulletin d'alerte orange pour les côtes de l'Atlantique, l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Charente, la Creuse, la Haute-Vienne, l'Indre, le Maine-et-Loire ainsi que la Vienne en raison de vents violents avec des rafales affichant 127 km/h le soir.En outre, durant la journée, des chutes de neige pourront affecter les côtes normandes et bretonnes, l'Île-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté, les Alpes-de-Haute-Provence, l'Aube, le Cher, l'Eure-et-Loir, le Haut-Rhin, la Haute-Marne, les Hautes-Alpes, le Loir-et-Cher, le Loiret ainsi que les Vosges. Elles laisseront derrière elles une couche de 4,18 cm localement. Le vent très fort pourrait engendrer des congères. Des températures mordantes seront associées à cet épisode de neige, avec un ressenti atteignant parfois -9°C.Météo-France a mis en place un niveau de vigilance jaune dans la moitié Ouest, en Auvergne-Rhône-Alpes, dans les Alpes-Maritimes, dans le Doubs, dans le Jura, en Lozère, dans la Nièvre, en Saône-et-Loire, dans le Gard ainsi que dans l'Hérault, en raison de vents violents avec des bourrasques enregistrant 127 km/h au cours de la soirée.Météo-France annonce un niveau de vigilance jaune pour les Savoie, la Côte d'Argent, l'Aveyron, la Corrèze, la Dordogne, l'Ain, le Cantal ainsi que l'Isère en raison de pluies abondantes. Des pluies (22,83 mm) sont attendues par endroits et le vent soufflera en rafales, affichant 127 km/h.Le manteau neigeux sera très instable sur les Alpes ainsi que dans les Alpes-Maritimes. La neige sera humide, fraîche, et des coulées spontanées pourront avoir lieu. Dans le même temps, des évolutions de températures et de météo pourraient accélérer la fonte de la neige, et les cours d'eau alentour pourraient réagir en aval, induisant de potentielles crues.De surcroît, les services de Météo-France ont annoncé une vigilance "crues" de niveau jaune concernant la Lorraine, la Dordogne, les Pyrénées-Atlantiques, l'Aisne, les Ardennes, les Deux-Sèvres et la Vendée. Les résidents sont appelés à la plus grande vigilance en raison de vents très forts pouvant atteindre 109 km/h, s'accompagnant de précipitations (cumul attendu par endroits : 20,9 mm). Les personnes vivant à côté de zones habituellement inondables, notamment l'Elle, la Marne, le Rhône et le Lay, devront également rester vigilantes.Un bulletin d'alerte émis par Météo-France prévoit pour les côtes aquitaines et les Alpes-Maritimes des vagues-submersion couplées à des bourrasques pouvant atteindre 112 km/h en milieu d'après-midi.Météo-France déclare une alerte jaune à des chutes de neige pour ce qui est de la moitié Nord-Est, le Maine-et-Loire et le Morbihan aujourd'hui (6,88 cm attendus localement). Le vent, très fort, pourrait rendre probable la création de congères sur les chaussées. Un ressenti de -11°C pourra accompagner ces chutes de neige.La durée des alertes prévues est semblable d'une région à une autre. Selon Météo-France, elles prendront fin au cours de la soirée à minuit.Tenez-vous fréquemment au fait de la progression de la situation et soyez attentif aux consignes de sécurité diffusées par les pouvoirs publics.Consultez les alertes vigilance météo en détail avec notre carte en temps réel.