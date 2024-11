68 départements en vigilance jaune ce mardi 19 novembre

Ce contenu est généré automatiquement à partir des données de notre partenaire Foreca

Les trois quart Nord-Ouest, le massif des Vosges, les Savoie, le Doubs, la Haute-Loire et l'Isère sont concernés par les alertes communiquées dans le dernier bulletin Météo-France. Ce bulletin utilise des relevés météo actualisés le 18 novembre à 15h00.



Une alerte vents violents dans 65 départements

Météo-France alerte sur l'épisode de vents violents annoncé dans les trois quart Nord-Ouest, dans le massif des Vosges, dans le Doubs, en Haute-Loire, en Isère et en Savoie en raison des conditions mauvaises. Des vents violents atteignant 97 km/h souffleront en rafales en début de soirée.



29 départements en alerte pluies abondantes

En outre, un niveau de vigilance jaune a été déclaré par Météo-France en raison de pluies abondantes prévues dans le Grand-Est, en Île-de-France, en Bourgogne-Franche-Comté, dans le Nord-Pas-de-Calais, dans la Manche, en Seine-Maritime et dans la Somme. Des vents très forts sont prévus, pouvant égaler 87 km/h. Le cumul des précipitations affichera par endroits 13,33 mm.



Des risques d'avalanches dans un département

Météo-France émet un avis de vigilance jaune aux avalanches pour la Haute-Savoie. Une potentielle évolution du temps et des températures aurait également une conséquence sur les zones en aval. Des inondations pourraient donc les concerner.



Des crues dans 3 départements

De plus, Météo-France annonce un niveau de vigilance jaune pour la Haute-Normandie et le Pas-de-Calais en raison de crues. Des pluies (14,1 mm) sont prévues par endroits et le vent soufflera en bourrasques, enregistrant 78 km/h. Les habitants à proximité du Dun, le fleuve Aa et la rivièrette de Wizernes sont invités à la prudence en raison du risque d'inondation.



7 départements en alerte submersions marines

De surcroît, Météo-France a mis en place un niveau de vigilance jaune sur la Côte d'Argent, sur la Côte d'Opale, dans la Manche, en Seine-Maritime et en Charente-Maritime, en raison de vagues-submersion couplées à des rafales affichant 88 km/h au cours de la soirée.



Les différentes alertes météo en cours aujourd'hui dans le pays ont une date et une heure de fin similaires, à savoir ce soir à minuit.

Mon département est concerné par une alerte. Que dois-je faire ?

Il est conseillé de : ne pas utiliser sa voiture

n'intervenir en aucun cas sur les toitures et ne pas toucher à des fils électriques tombés au sol

installer impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments

fermer portes, fenêtres et volets

rester chez soi à l'abri

se tenir informé auprès des autorités

Vérifiez les services de votre région pour savoir quelles sont les consignes de sécurité à respecter là où vous vous trouvez lors de l'alerte.Consultez les alertes vigilance météo en détail avec notre carte en temps réel.