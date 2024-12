68 départements en alerte orange et jaune ce samedi 7 décembre

Ce contenu est généré automatiquement à partir des données de notre partenaire Foreca

La majorité Ouest, les Alpes, la Haute-Loire, la Lozère, l'Hérault ainsi que les Alpes-Maritimes sont impactés par les alertes transmises dans le dernier bulletin Météo-France. Voici l'état des vigilances météo à 15h00 le 6 décembre.





Alerte de niveau orange

Alertes de niveau jaune

Les conseils pour bien agir durant une ou plusieurs alertes météo

Il est recommandé de : ne pas utiliser son véhicule

sur la route, rouler au pas et ne s'engager sous aucun prétexte sur une route immergée

propriétaire d'un bateau, vérifier l'amarrage de son navire et l'arrimage du matériel à bord

en camping, vérifier qu'aucun danger ne vous menace en cas de très fortes rafales de vent ou d'inondations soudaines

rester chez soi à l'abri

dans une zone sensible aux crues torrentielles, prendre toutes les précautions nécessaires à la sauvegarde de ses biens face à la montée des eaux

Météo-France a diffusé un bulletin d'alerte orange pour les côtes normandes et bretonnes en raison de vents violents avec des rafales atteignant 110 km/h dans l'après-midi.Un bulletin d'alerte émis par Météo-France annonce pour la majorité Ouest, la Haute-Loire, la Lozère ainsi que l'Hérault des vents violents couplés à des rafales pouvant enregistrer 110 km/h en milieu d'après-midi.Un niveau de vigilance jaune a été déclaré par Météo-France en raison d'orages prévus sur les côtes de l'Atlantique ainsi que dans la Manche. Des vents très forts sont prévus, pouvant égaler 110 km/h. Le cumul des précipitations affichera localement 0,3 mm, en plus d'un risque d'intense activité électrique et de chute de grêlons.Météo-France annonce un niveau de vigilance jaune pour le Calvados en raison de pluies abondantes. Des pluies (1,26 mm) sont attendues par endroits et le vent soufflera en bourrasques, enregistrant 93 km/h.En outre, les Alpes et les Alpes-Maritimes font l'objet d'un avis de vigilance jaune de la part de Météo-France en raison d'un risque d'avalanche. En plus de cette alerte, une potentielle évolution du temps et des températures pourrait impacter les secteurs situés en aval en occasionnant des inondations.Les services de Météo-France ont annoncé une vigilance "crues" de niveau jaune concernant l'Aisne, les Ardennes, la Marne, l'Oise, les Pyrénées-Atlantiques ainsi que le Pas-de-Calais. Les résidents sont appelés à la plus grande vigilance en raison de vents très forts pouvant atteindre 95 km/h, s'accompagnant de précipitations (cumul attendu par endroits : 7,56 mm). Les personnes vivant à proximité de zones habituellement inondables, notamment l'Hurtaut, la Loire et le fleuve Untxin, devront aussi rester vigilantes.Météo-France a déclenché un niveau de vigilance jaune dans l'Ouest ainsi que sur les côtes aquitaines, en raison de vagues-submersion accompagnées par des rafales affichant 110 km/h dans l'après-midi.Alerte jaune pour les Pyrénées ainsi que les Hautes-Alpes qui connaîtront des chutes de neige durant la journée, qui déposeront localement une faible couche de neige de 4,31 cm. Sur ces zones, les résidents devront prendre en compte le risque de congères engendrées par un vent très fort. Cet épisode neigeux s'accompagne inévitablement d'un froid glacial et des valeurs sous les normales de saison, avec une température minimale de -7°C.En ce qui concerne la durée des différentes alertes en cours, elle est relativement la même sur l'ensemble du pays. Celles-ci devraient prendre fin en fin de soirée à minuit.Consultez les services de votre région pour savoir quelles sont les consignes de sécurité à suivre là où vous vous trouvez lors de l'alerte.Consultez les alertes vigilance météo en détail avec notre carte en temps réel.