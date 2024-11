5 départements en alerte jaune ce samedi 9 novembre

Ce contenu est généré automatiquement à partir des données de notre partenaire Foreca

Aujourd'hui, il faudra être prudent dans les Bouches-du-Rhône, dans le Var, dans les Landes, dans les Pyrénées-Atlantiques et dans l'Hérault. En effet, plusieurs alertes sont en cours. Ce bulletin utilise des données météo mises à jour le 8 novembre à 23h05.



Une alerte orages dans 4 départements

Météo-France annonce un niveau de vigilance jaune pour les Bouches-du-Rhône, le Var, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques en raison d'orages. Des précipitations (8,15 mm) sont attendues par endroits, accompagnées d'une importante activité électrique et d'un risque de grêle. La fin de cette alerte jaune est prévue dans l'après-midi à 14h00.



Des crues dans un département

En outre, les services de Météo-France ont déclaré une vigilance "crues" de niveau jaune concernant l'Hérault. Les résidents sont appelés à la vigilance à cause du vent, s'accompagnant de pluies (cumul attendu localement : 1,71 mm). Les personnes vivant à côté de zones habituellement inondables, notamment l'Orb, le Vidourle et l'Aude, devront aussi rester vigilantes. Cette alerte de niveau jaune reste valable jusqu'au cours de la soirée à minuit.





Quelle est la conduite à suivre si mon département est en alerte ?

Des règles de précaution sont à prendre en considération : ne pas utiliser son véhicule

en camping, vérifier qu'aucun danger ne vous menace en cas de très fortes rafales de vent ou d'inondations soudaines

ranger ou fixer les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d'être endommagés

signaler sans attendre les départs de feux

sur la route, rouler au pas et ne s'engager sous aucun prétexte sur une route immergée

se tenir informé de l'évolution de la situation

Vérifiez les services de votre région pour savoir quelles sont les consignes de sécurité à respecter là où vous vous trouvez au moment de l'alerte.Consultez les alertes vigilance météo en détail avec notre carte en temps réel.