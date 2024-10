30 départements en alerte rouge, orange et jaune ce vendredi 11 octobre

Ce contenu est généré automatiquement à partir des données de notre partenaire Foreca

L'Île-de-France, les Pays de la Loire, l'Eure-et-Loir, l'Aisne, le Loir-et-Cher, l'Orne, les Ardennes, la Côte-d'Or, les Deux-Sèvres, le Doubs, la Haute-Saône, l'Isère, le Jura, la Marne, la Meuse, l'Oise, le Rhône, la Saône-et-Loire, la Savoie, l'Eure ainsi que le Nord sont impactés par l'alerte transmise dans le dernier bulletin Météo-France. Ce bulletin utilise des relevés météo mis à jour le 10 octobre à 20h31.





Alerte de niveau rouge

Alerte de niveau orange

Alerte de niveau jaune

Les conseils pour bien agir durant une ou plusieurs alertes météo

Il est recommandé de : prévoir des moyens d'éclairage de secours et faire une réserve d'eau potable

ne pas aller chercher son enfant à l'école

évacuer uniquement sur ordre des autorités en emportant son kit d'urgence

s'éloigner des cours d'eau, des points bas et des ponts

rester chez soi à l'abri

rejoindre le point le plus haut possible, se réfugier en étage, ou sur le toit en dernier recours

Les services de Météo-France ont déclaré une vigilance "crues" de niveau rouge concernant l'Eure-et-Loir ainsi que la Seine-et-Marne. Les résidents sont appelés à la vigilance à cause du vent, s'accompagnant de potentielles pluies. Les personnes habitant à côté de zones habituellement inondables, notamment la Rhône, la Seine, le Ton, la Dives, la Marconne, le Rhône et la Sèvre Niortaise, devront aussi rester vigilantes.De surcroît, Météo-France annonce un niveau de vigilance orange pour l'Aisne, le Loir-et-Cher, l'Orne et la Sarthe en raison de crues. Des précipitations (1,24 mm) sont attendues par endroits. Les résidents à proximité de la Vinette, la Seine, la rivière Blonde, la Touques, le Long ou la Vandoeuvre, la Loire, la Sèvre Niortaise et le Rhône sont invités à la prudence en raison du risque d'inondation.Le risque de crues est fort en Île-de-France, dans les Pays de la Loire, dans les Ardennes, en Côte-d'Or, dans les Deux-Sèvres, dans le Doubs, en Haute-Saône, en Isère, dans le Jura, dans la Marne, dans la Meuse, dans l'Oise, dans le Rhône, en Saône-et-Loire, en Savoie, dans l'Eure ainsi que dans le Nord. Suite aux observations de Météo-France, un niveau de vigilance jaune a été déclenché. Aujourd'hui, les cumuls de pluies pourront atteindre 0,26 mm localement. Le niveau de certains cours d'eau, comme ici l'Aigre, la Seine, la Retourne, la Dives, la Gée, la Meuse, la Sèvre Niortaise et le Rhône entre autres, peut très vite gonfler.Les différentes alertes météo en cours aujourd'hui dans le pays ont une date et une heure de fin similaires, à savoir en fin de soirée à minuit.Pensez à consulter les autorités compétentes en cas d'alerte et à écouter leurs conseils pour votre sécurité.Consultez les alertes vigilance météo en détail avec notre carte en temps réel.