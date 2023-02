Vents violents : plusieurs milliers de foyers privés d'électricité dans la Drôme et l'Ardèche

Enedis appelle le grand public à la vigilance et notamment à ne pas s'approcher des câbles tombés sur les routes.

Plusieurs milliers de foyers sont privés d'électricité, dimanche 26 février, dans la Drôme et l'Ardèche en raison de vents violents qui balayent le sud-est du pays, a annoncé Enedis. "Depuis 14h00, nous constatons une pointe d'incidents qui privent d'électricité plusieurs milliers de foyers dans les départements de la Drôme et de l'Ardèche", a expliqué l'entreprise, confirmant une information du Dauphiné Libéré.

Ces départements font partie des 17 concernés dimanche après-midi par une vigilance jaune aux vents violents maintenue jusqu'à minuit. Selon les services météo ardéchois, Météo France a relevé une rafale de 132km/h à la station de la Croix Millet, non loin de la commune de La Souche, dans le Parc naturel des Monts d'Ardèche.

50 techniciens sur le terrain pour rétablir le courant

Enedis, qui avait prévu un dispositif renforcé, a dépêché 50 techniciens sur le terrain et reste en attente de renforts pour rétablir le courant dans les zones touchées, a annoncé le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, appelant le grand public à la vigilance et notamment à ne pas s'approcher des câbles tombés sur les routes.

Les pompiers de la Drôme et de l'Ardèche ont indiqué avoir effectué de nombreuses interventions, principalement à la suite de chutes d'arbres ayant perturbé la circulation et endommagé des lignes électriques et télécoms.

Dans le Rhône, les pompiers ont confirmé la mort d'un homme de 75 ans qui se trouvait dans un véhicule en stationnement sur lequel un arbre s'est abattu, mais ils ne sont pas en mesure de confirmer que cette chute était due au vent. De son côté, la Ville de Lyon a fermé ses grands parcs dans l'après-midi en raison de rafales allant jusqu'à 70 km/h.