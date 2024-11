Vents violents : la côte atlantique se prépare à la tempête

25 départements en France sont en alerte pour vents violents avec des rafales attendues à 130 km/h. À L'Aiguillon-sur-Mer, dans le département de la Vendée, chacun se prépare au pire.

Les vagues de l’Océan Atlantique déferlent sur les plages et les maisons du bassin d’Arcachon (Gironde). Tout le département est placé en vigilance orange aux vents violents, avec des rafales pouvant atteindre jusqu’à 120 km/h. Autre département en alerte, la Vendée, où les rafales commencent déjà à balayer les voitures et les habitations. Des bourrasques de plus de 100 km/h y ont été enregistrées.

Des vents à plus de 120 km/h attendus

La préfecture appelle à limiter les déplacements en voiture et à éviter les promenades sur le bord de mer. Les vents devraient encore se renforcer dans l’après-midi et dépasser les 120 km/h. Arrivée par la Bretagne, la tempête Caetano est la deuxième qui frappe la région cet automne. La tempête Kirk avait déjà balayé la zone il y a plus d’un mois, provoquant inondations et dégâts. À L'Aiguillon-sur-Mer (Vendée), les services techniques de la ville se préparent déjà à intervenir.

