Vents violents : 1 300 foyers privés d'électricité en Corrèze et en Haute-Vienne

Un arbre a dû être dégagé de l'autoroute A 20, au niveau de l'entrée de Limoges, indique mardi France Bleu Limousin. Le retour à la normale est prévu en fin de journée.

En raison des vents violents qui ont balayé le Limousin dans la nuit, 1 300 foyers sont privés d'électricité mardi 14 mars en Corrèze et en Haute-Vienne, rapporte France Bleu Limousin. Dans le détail, 1 000 foyers n'ont plus le courant en Corrèze, notamment aux alentours d'Uzerche et Naves et 300 foyers de Haute-Vienne, particulièrement du côté de Ladignac-le-Long et Saint-Pardoux.

Les vents ont aussi provoqué les chutes d'arbres et de branches sur les chaussées du Sud-Corrèze et de la Haute-Vienne. Un arbre a dû être dégagé sur l'autoroute A20, au niveau de l'entrée de Limoges, dans le sens Nord-Sud vers 5 heures. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas eu de problème sur les grands axes. France Bleu Limousin indique que les équipes d'Enedis, "prémobilisées dès lundi soir" sont sur place. Le retour à la normale est attendu mardi, en fin de journée.