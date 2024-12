Vent, pluie, faibles températures : un temps "plus hivernal" attendu ce week-end sur toute la France

Les gants et les parapluies seront de sortie – si le vent vous le permet. C'est un "temps agité et plus hivernal" qui va s'installer en France samedi 7 et dimanche 8 décembre, avertit Météo-France dans un bulletin publié vendredi.

Au programme, vents violents sur onze départements avec le passage de la tempête Darragh, de la neige "en quantités significatives" en montagne et notamment dans les Pyrénées, ainsi que des températures sous les normales de saison sur la majeure partie de l'Hexagone.

Tempête au nord-ouest, vent fort dans le sud-ouest

C'est le nord-ouest du pays qui subira les plus grosses perturbations. Neuf départements côtiers sont placés en vigilance orange "vent" samedi à partir de 6 heures, dans l'attente de la tempête Darragh : l'Aude, le Calvados, les Côtes-d'Armor, le Finistère, l'Ille-et-Vilaine, la Manche, le Morbihan, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Orientales, la Seine-Maritime et la Somme.

Des "averses localement orageuses près des côtes" sont attendues, avec des rafales de vent allant de 90 à 110 km/h sont attendues pendant la tempête à l'intérieur des terres, et entre 100 et 120 km/h sur les côtes exposées au vent – voire "130 km/h ou plus sur les caps exposés" de la Bretagne à la Manche. Le vent "faiblit légèrement en fin de journée, mais demeure toutefois soutenu durant la nuit de samedi à dimanche et en journée de dimanche", anticipe Météo-France. Par mesure de sécurité, les trains prévus samedi et dimanche sont annulés "sur l'ensemble du territoire normand", ainsi que "sur certaines lignes des régions Bretagne, Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire", détaille la SNCF sur son site internet.

La réouverture de Notre-Dame perturbée

Dans le sud, l'Aude et les Pyrénées-Orientales sont également en vigilance orange pour risque de vent, avec un renforcement de la tramontane au passage de Darragh et des rafales allant de 120 à 130 km/h. La Nouvelle-Aquitaine n'est pas en reste, puisque des averses et des rafales de 90 à 110 km/h pourraient survenir "jusqu'en milieu de nuit de samedi à dimanche".

La région parisienne pas épargnée. Des averses "parfois soutenues" sont attendues samedi après-midi et en soirée, et du vent entre 55 et 80 km/h. Un mauvais temps qui perturbe la réouverture de Notre-Dame de Paris : l'intégralité de la cérémonie se déroulera "à l'intérieur de la cathédrale" en raison des conditions météo "très défavorables", ont annoncé l'Elysée et le diocèse de Paris vendredi soir.

Des températures sous les normales de saison, "sans excès"

A partir de dimanche, c'est un temps "hivernal" qui se mettra en place selon Météo-France. Les températures vont chuter sous les normales de saison, "mais sans excès", et le thermomètre atteindra entre 2 et 10°C sur la majeure partie de l'Hexagone.

De la neige est même attendue en montagne "en quantités significatives" dimanche, ainsi que lundi. Dans les Pyrénées, la neige pourrait tomber à partir de 600 mètres d'altitude, avec au moins 30 cm de neige sont attendus au-delà de 800 mètres. Dans les autres massifs montagneux, il faudra dépasser 1 000 mètres d'altitude pour voir tomber des flocons. Cet épisode hivernal pourrait prendre fin à partir de mardi, puisque "les conditions plus anticycloniques favoriseront le retour d’un temps plus sec et modérément froid".