Vague de froid : ce que vous réserve la météo lundi

Trois départements de la région Paca sont placés en vigilance orange à la neige et au verglas pour la journée de lundi.

Bonnet, gants, manteau... Il faudra bien vous emmitoufler avant de sortir de chez vous, lundi 26 février. Sur une grande partie de l'Hexagone, "le temps sera sec et souvent bien ensoleillé mais l'ambiance sera glaciale", annonce Météo France dimanche. Les températures minimales varieront entre -6°C à -10°C dans le Grand-Est, en Bourgogne-Franche-Comté et en Auvergne. Ailleurs, le thermomètre affichera en général -1°C à -6°C, et 0°C à 3°C près de la Méditerranée. Les maximales se situeront entre -4°C et 0°C dans un grand quart nord-est, entre -2°C à 2°C dans le Nord-Ouest, et entre 0°C à 6°C sur la moitié sud.

"Sur une grande moitié nord, le vent de secteur nord-est qui se renforce jusqu'à 60 à 70 km/h, accentue nettement la sensation de froid", précise Météo France. Dans le Nord et l'Est, ainsi que dans les Pyrénées et le Massif central, "des nuages bas contrarieront parfois le soleil". Le ciel sera de plus en plus couvert dans l'après-midi, des Hauts-de-France au Jura, ainsi qu'en Normandie et sur les côtes bretonnes. Quelques flocons pourraient tomber en fin de journés dans les Pyrénées.

Sur la Corse et le sud-est de la région Paca, le temps va rester perturbé, très nuageux avec de fréquentes averses. Les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes et du Var sont placés en vigilance orange à la neige et au verglas jusqu'à 18 heures. Jusqu'à 5 cm de poudreuse sont attendus en plaine et sur les zones littorales, et jusqu'à 20 cm au dessus de 500 mètres d'altitude. Les précipitations s'estomperont toutefois en fin d'après-midi ou soirée.