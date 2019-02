Un tsunami de glace dans la région des Grands Lacs

Un tsunami de glace sur les bords du lac Érié dans l'État de New York (États-Unis) a été capté par un riverain sur une vidéo amateur. Un phénomène exceptionnel. Poussés par les vents violents, d'énormes blocs de glace viennent s'écraser sur les berges du lac. Devant les habitants interloqués, ce mur de glace avance droit sur la ville. À certains endroits, le mur atteint plus de douze mètres.

Écoles fermées et habitations évacuées

Cet étrange phénomène naturel peut se produire en quelques minutes. Il se passe généralement au début du printemps, lorsque la glace accumulée à la surface du lac commence à fondre et quand les vents sont très forts. Ici, plus de 120 km/h. Alors, ces rochers de glace sont projetés sur les rives. Les autorités ont fermé les écoles et évacué les habitations proches. Près de 625 000 habitants sont privés d'électricité. Des centaines d'arbres ont été arrachés. Il n'existe aucun outil pour prévoir ce phénomène.

