Intempéries : dans l'Hérault, une tornade soudaine prend de court les habitants d'une commune

Dans l'Hérault, un phénomène rare a surpris les habitants de Frontignan dans la nuit du 26 au 27 octobre : une tornade, avec des rafales de plus de 100 km/h. Aucun blessé n'est à déplorer.

La gouttière de Frédéric Rebeaud, un habitant de Frontignan (Hérault), n'a pas résisté, balayée dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 octobre par la force du vent. "Avec la tornade, elle s'est arrachée carrément", témoigne-t-il. Son salon de jardin a été retourné par cette tornade qui a soufflé jusqu'à 110 km/h, traversant la ville de Frontignan peu avant 5 heures du matin. "Ça a duré une quinzaine de secondes. Ça a grogné, tremblé", poursuit Frédéric Rebeaud.

Des dégâts matériels à résoudre en urgence

Plusieurs voitures ont été endommagées. Douze maisons et une dizaine de résidences ont subi des dégâts. Des couvreurs sont venus en urgence dans l'après-midi du dimanche 27 octobre. "On comble les trous, on met des bâches, (…) et on reviendra sûrement demain ou dans la semaine", explique un couvreur. De la pluie est encore attendue la nuit suivante à Frontignan. La tornade n'a fait aucun blessé.

Regardez l’intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.